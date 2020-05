El Valencia sigue a la espera de la respuesta de Ferran

Casi dos meses después de que el Valencia CF le presentara una oferta de renovación, el representante de Ferran Torres sigue sin responder. El club de Mestalla no tiene noticias del jugador ni tampoco de su agente, pero además, se trata de una información literal, es decir, no sabe nada pero nada de nada. Y no sabe nada porque no ha habido respuesta alguna.

El club le transmitió una primera oferta en la que colocaba al futbolista de Foios a nivel salarial al que tiene actualmente Carlos Soler después de su reciente renovación, pero después fue mejorada. Se trata de una oferta en la que Ferran quedaría como el quinto futbolista mejor pagado de la actual plantilla y que el club le transmitió a principios del mes de mayo, pero a día de hoy no ha habido respuesta ni negativa ni tampoco positiva.

El tiempo transcurrido desde entonces obliga a que desde el Valencia CF se haga una interpretación poco positiva, como es lógico, si bien de por medio está la crisis del coronavirus y su obligado confinamiento aunque es evidente que con la tecnología actual, de haber habido intención de responder, habría habido respuesta.

En cualquier caso, el regreso a los entrenamientos de los futbolistas, previstos para la semana que viene de manera individual, podría propiciar alguna novedad, si bien, la única novedad que puede producirse en este momento es que tanto el futbolista como su agente, respondan ya sea aplazando una negociación a final de temporada, aceptando la oferta o rechazándola y emplazando al club a mejorar la que le que actualmente tiene sobre la mesa.