Celades: "Estamos en la pelea"

Albert Celades cree que el Valencia CF ha de aspirar a lo máximo en las once jornadas que faltan disputar. Para eso habrá que prepararse muy bien en estas semanas, un trabajo que ya ha comenzado en la ciudad deportiva después de muchas semanas de confinamiento por la emergencia sanitaria del coronavirus. «El objetivo es volver, ponernos bien y llegar de la mejor manera posible a esos once partidos. Ha habido un desgaste físico y mental duro, hay que retomar cuanto antes las sensaciones y la energía para llegar en la mejor forma a ese primer partido. Estamos en la pelea, la tabla dice eso, lo sabemos y por nosotros no va a quedar. Nuestras aspiraciones son las máximas y nuestra ambición también», es el mensaje que envía el entrenador del Valencia CF.

El técnico, en declaraciones a VCF Media, afirma tras el tercer día de trabajo en Paterna que todos tenían muchas ganas de regresar a los entrenamientos. «Sí, ya teníamos muchas ganas de poder estar aquí, estar en el campo que es lo que nos gusta. Hemos estado en contacto permanente con los jugadores y todos estaban deseando volver a la ciudad deportiva, volver a entrenar y vernos las caras no solo de manera telemática con las diferentes plataformas que hay para trabajar en conjunto. Hemos intentado estar pendientes unos de otros, aprovechando el tiempo, estar cerca. Sabíamos que este momento iba a llegar y no queríamos que este confinamiento nos distanciase. Son momentos para reflexionar y poner en valor muchas cosas».

El mensaje de Celades a la afición, que no podrá acompañar al equipo en los partidos a puerta cerrada, es de agradecimiento: «Gracias por el apoyo en esta situación que estamos viviendo todavía, estamos muy ilusionados por ponernos la camiseta otra vez, compartir estos momentos. Siempre hemos sentido muy cerca a nuestros aficionados, las pruebas están en esa racha de imbatibilidad en LaLiga en Mestalla, eso es gracias a nuestra afición. Aunque no puedan acudir a nuestro estadio seguro que a la afición la vamos a sentir cerca y vamos a darlo todo».

Javier Tebas expresaba recientemente su deseo de reanudar la competición el 12 de junio, una situación que Celades valora «de manera muy positiva, es lo que todos queremos y lo que nos gustaría con todas las garantías santitarias porque, si no, no podrá ser. Es un reflejo más de que la sociedad vuelve a cierta normalidad aunque sea a puerta cerrada. Vamos a poner muestro grano de arena para devolver el fútbol a toda esa gente».

Respecto a la ausencia de pública en los estadios, dijo: «Entendemos que este nuevo fútbol es transitorio, hasta que se pueda volver a ver partidos en directo y asista público. Es lo que todos queremos, pero ahora mismo la situación es la que es y vamos a tener que adaptarnos a circunstancias como hacer más cambios y convocatorias más amplias, que eso no nos afecte de manera negativa sino todo lo contrario», concluyó Celades.