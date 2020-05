"A Celades le encanta Hugo González"

El técnico del Valencia CF Mestalla, Chema Sanz, celebra la permanencia de su equipo en Segunda B. El entrenador del filial desvela que su renovación estaba pactada desde Navidad, está convencido de que el Mestalla habría mantenido la categoría en el caso haberse retomado la competición y reconoce que ya está diseñando una plantilla 2020/21 todavía más joven que la de la actual temporada.

Chema explica el flechazo de Albert Celades con el juvenil Hugo Gónzález: «Lo he tenido menos de lo que me gustaría porque aún está en edad de juvenil, pero es verdad que ha debutado con nosotros y que ha jugado. La cantera del Valencia está llena de jugadores jóvenes con mucho futuro. No solo ahora, históricamente la cantera del Valencia ha dado muy buenos futbolistas y este es uno más de ellos. Es un jugador de banda, creativo, telentoso, con cambio de ritmo, de estos que a veces son diferentes. Celades viene contando con él desde hace meses porque es un jugador que le gusta mucho y entiende que era el momento de tenerlo cerca. Al final no hay que olvidar que es muy joven, es muy joven y hay que tener paciencia con los jugadores jóvenes porque a veces todos sin querer aceleramos el proceso y no nos damos cuenta que algunos todavía son niños, queremos convertirlos demasiado rápido en adultos, pero afortunadamente él tiene la cabeza bien amueblada y lo lleva bien».

Respecto al defensa Hugo González, que acaba contrato, afirma: «Conozco a Hugo porque lo he entrenado, al final él acaba contrato, Hugo ha sido internacional en todas las categorías. Ha sido un jugador con buenas condiciones, pero ese tipo de situaciones las tiene que resolver el club y el propio jugador. Es un tema personal y el club tiene personas cualificadas para tomar esa decisión. Yo estoy convencido de que encontrarán la mejor solución para ambas partes porque al final así debe ser».

Sobre Esquerdo, dice: «Ya ha jugado varios partidos, tiene unas condiciones extraordinarias, que va creciendo poco a poco, recuerdo que en mi primera etapa no jugaba demasiado, incluso no venía convocado, pero este año el escenario ha cambiado, ha dado un paso adelante y ya está en dinámica de primer equipo, no ha dejado de entrenar con ellos desde que subió, Celades me consta que está muy contento con él y es un jugador con potencial y muchas posibilidades, hay que llegar y ahora mantenerse. Talento tiene y predisposición para lo otro también, por eso entiendo que tiene un gran futuro».

El técnico asegura que cuenta con Jordi Escobar para la próxima temporada, habla de la nueva oportunidad que se le presenta a Javi Jiménez superadas las lesiones y se moja en las renovaciones. «En ese grupo de jugadores está también Jordi Escobar. Es un chico que se le augura un buen futuro, tiene mucho potencial y contamos con él. Este año a veces las circunstancias no le han ido de cara porque cuando mejor estaba en pretemporada tuvo la lesión del hombro, luego vino el Mundial y ya en la última parte de la temporada cuando había participado 3-4 partidos y había marcado un gol llegó la pandemia y llegó el parón, pero está enchufado y es un jugador en el que hay puestas muchas esperanzas. Tiene que ir ganando protagonismo en el Mestalla». porque eso le va a ayudar a crecer como futbolista».

Dice que «se encontrará la mejor solución para las dos partes» en el caso Hugo Guillamón y habla desde el cariño del futuro de Ferran Torres y Kang In Lee. «Ferran es valenciano, es valencianista y hay pocos sitios como el Valencia. Son jugadores top en sus categorías. Ya no solo como parte del club, sino como valencianista, claro que quiero que estén con nosotros».

Además, asegura estar «encantado» por la atención que Celades presta a la escuela. Cree en él, en el proyecto de cantera del club y en la plantilla del primer equipo. Muchas de esos jugadores han estado a sus órdenes. «Los entrenadores dependemos muchos de los jugadores y ahora mismo el Valencia tiene una gran plantilla que ha competido como equipo y eso es garantía de que las cosas pueden ir bien con Celades».

