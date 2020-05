Otra oportunidad de oro para Javi Jiménez

Javi Jiménez está de vuelta con más ganas de que nunca. El joven central de 23 años del Valencia CF ha superado su última lesión, está en la lista de inscritos de Albert Celades en LaLiga y tiene por delante una oportunidad de oro para recuperar su mejor nivel, reinvidicarse como central de la casa y seguir contando en los planes de futuro del club. El de Aldaia ha dejado atrás sus lesiones y la mala suerte que ha marcado los primeros años de su corta pero prometedora carrera deportiva y trabaja fuerte en la ciudad deportiva de Paterna con el resto de compañeros del primer equipo para ganarse la confianza del entrenador y la dirección deportiva. Javi tiene poco que perder y mucho que ganar.

La reanudación de LaLiga le viene como anillo al dedo para volver a escena y recuperar sus galones perdidos por culpa de tanto contratiempo. El central acaba contrato el próximo 30 de junio de 2021. Es decir, solo le queda una temporada. Tanto el club como el jugador asumen que Javi ha quemado una etapa en el Mestalla y no continuará en Segunda División B la próxima temporada. El club tendrá que mojarse y decidir si renueva al jugador para cederlo a un equipo de superior categoría o, por el contrario, vende al futbolista este verano.

El jugador sueña con jugar alguno de los once partidos de LaLiga que restan para finalizar el campeonato y no descarta luchar por el rol de cuarto central del primer equipo para la próxima temporada en un mercado a la baja por la crisis mundial del coronavirus. Sabe que este mes y medio puede ser fundamental en su futuro y esta vez no quiere perder el tren que tantas veces se le escapó. Es su oportunidad. Es el momento para poner punto y final a las lesiones y la mala suerte que marcaron sus últimos años:



Aquel debut en la Copa

Javi Jiménez debutó con poco fortuna en el primer equipo del Valencia en la temporada 2016-17, con slo 19 años, en Copa del Rey contra el Celta de Vigo. En el minuto 3 cometió un penalti que le hizo mucho daño psicológicamente. Una grave lesión se cruzó en su camino en octubre de 2017., una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. A principios de junio de 2018 volvió a calzarse unas botas en el partido del filial contra el Sabadell.

En la siguiente temporada, las lesiones le vuelven a restar la oportunidad de asomar otra vez la cabeza en el primer equipo. En la pretemporada 19-20 , la llegada de Eliaquim Mangala le impidió consolidarse como cuarto central. Arrancó la temporada de forma espectacular en Segunda B, pero su última lesion -esguince en la rodilla derecha- supuso un gran contratiempo porque rompe una cesión al Albacete que estaba hecha y no le permite ser una opción para Albert Celades, ante la plaga de lesiones y la baja de larga duración de Ezequiel Garay. No compite desde el 26 de enero contra el Sabadell, pero ya está recuperado y es uno de los 6 canteranos citados por Celades para acabar de jugar las once jornadas de LaLiga.



Entrenamiento grupal

Con el cambio de fase de la desescalada por la Covid-19, la plantilla del Valencia CF espera los resultados de los test de la Covid-19 a los que se sometió el jueves. Si son negativos, el equipo comenzará entrenar en grupos de 10 jugadores, por lo que Celades podrá volver a preparar jugadas de táctica y estrategia ante el regreso de la Liga para mediados de junio. El primer partido será el derbi ante el Levante en Mestalla.