Piccini vuelve hoy al quirófano

Cristiano Piccini pasará por quirófano. El lateral derecho del Valencia CF será sometido hoy a una intervención quirúrgica programada en el Hospital IMED de Valencia para la retirada del material de osteosíntesis que se utilizó en la cirugía reconstructiva de la fractura en la rótula derecha que sufrió en agosto de 2019. La operación estaba programada dentro de su proceso de recuperación y no atiende a ningún tipo de contratiempo. La idea del club era quitarle las placas a la finalización de la temporada o la Eurocopa, en el caso de que la disputara, pero se ha tenido que tomar una decisión en este nuevo contexto de la temporada.

¿Cuándo volverá a jugar? La idea del club es garantizar la vuelta de Piccini al 100% de cara a la próxima temporada. Según fuentes cercanas al futbolista, el jugador confía en volver al césped dentro de 15-20 días y no descarta tener participación en el equipo antes de que concluya la temporada por difícil que ahora parezca.

Se trata de una cirugía habitual, un trámite médico que durará entre quince y veinte minutos, que en ningún momento supone un paso atrás y no trastoca los planes del club. Al contrario, la operación se hace ahora porque el tornillo que le van a retirar no le permitía una total libertad de movimientos. El jugador había completado con normalidad los entrenamientos individuales en la ciudad deportiva de Paterna y está cumpliendo a la perfección los plazos de su recuperación. El italiano, junto a Maxi Gómez, no ha pasado a la fase 3 del protocolo de LaLiga con el resto de compañeros que permite los entrenamientos grupales.



Los canteranos de Celades

Celades ha citado a dos futbolistas de la Academia para que suplan a Piccini y Maxi Gómez en los próximos días. Se trata del lateral izquierdo del Mestalla Adrián Guerrero y el centrocampista ofensivo del Juvenil A Pablo Gozálbez. Los dos futbolistas de la cantera han dado negativo en los test de coronavirus y reforzarán al equipo. El cuerpo técnico quiere mantener los tres grupos de diez futbolistas y para eso necesita la incorporación de estos dos canteranos.

Pablo Gozálbez ya sabe lo que es estar citado esta temporada en el primer equipo. El capitán del juvenil fue la gran novedad del técnico en la lista de convocados para el partido de Liga de Campeones ante el Ajax de Amsterdam. El canterano de 19 años viajó a Holanda como recompensa a su rendimiento en el División de Honor y en la Youth League. Pablo es un jugador de club criado en el fútbol base, con mucha chispa, rápido de movimientos en reacción y ejecución, hábil, con buena técnica y regate.

Adrián Guerrero es otro perfil de canterano. Fichado del sancionado Reus en enero de 2019 y más curtido a sus 22 años. Es el lateral izquierdo que ha tomado el relevo de Álex Centelles en el Mestalla. Zurdo, con buenos conceptos futbolísticos, dinámico, rápido con buena técnica general en control, pase coducción y golpeo.