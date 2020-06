Ensayo general de cara al derbi

Mucha intensidad, mucha concentración. El entrenamiento en Mestalla ha sido especial. La intención era recrear el contexto que el equipo se va a encontrar en la reentrada en la competición, con todo un derbi, ante el Levante. El objetivo se ha conseguido ampliamente. Al menos, esa es la impresión del cuerpo técnico. Anil Murthy y César Sánchez fueron testigos desde la grada.

El equipo estuvo muy metido, dando importancia a lo que puede ser importante. Celades simuló un partido, con dos partes de 45 minutos. Los titulares –en teoría– se lo llevaron con gol de Rodrigo, 1-0. El bloque menos titular, el despliegue de energía fue importante. Todos fueron a tope. Hubo ocasiones para empatar.

Tras el final, la sensación que quedó es que la plantilla está bien a nivel físico, como si no hubiese habido confinamiento. Mentalmente, el vestuario desprende hambre, parece limpio de mente. La cuestión es sustancial para afrontar la nueva realidad. Arrancar bien puede ser determinante. Se han sucedido situaciones que han molestado –como la gestión pública del caso Garay– pero se ha pasado página con la idea de canalizar la rabia, de reivindicarse. El grupo ha cerrado filas responsable y consciente de lo mucho que hay en juego.

Kondogbia completó una sesión espectacular. El franco-centroafricano estuvo muy bien en todos los aspectos, al mejor nivel del último medio año... aunque no podrá participar ante el Levante por sanción. Muy bien Mangala. Celades insistió en el trabajo realizado martes y jueves. En bandas repitieron Florenzi más Soler y Gayà más Guedes. El italiano está tomando posiciones por delante de Daniel Wass, todo sujeto a cambios, con una semana por delante y a la espera de Ferran. El de Foios no estuvo. Se trabaja con precaución para que no se pueda abrir la herida.

¿Ferran, sustituto de Sancho?

Ferran está centrado en lo importante: hoy es el Valencia CF, sin duda. El futuro está abierto, con la renovación pendiente. Contener y filtrar todo lo que sale es imposible a estas alturas. Una cuestión es obvia: el futbolista gusta y ha sido seguido por clubes importantes. Ninguna novedad, hasta la información de SKY SPORTS. Según el canal, el Borussia Dortmund se reunió la semana pasada con el representante, todavía no hay oferta formal entre clubes, pero ya tendría el «sí» del futbolista.

La clave de la operación está sobre la mesa desde hace meses. Todo depende de Jadon Sancho. Si el crack inglés deja el conjunto amarillo, el elegido para recoger su testigo es Ferran Torres. El movimiento ha pasado por todo tipo de estaciones, incluso fue enfriado desde el propio Dortmund, pero el efecto dominó puede volver a colocar al valencianista en primer plano. Si llega la oferta deseada por Sancho –sobre 100 millones– una buena parte de esa cantidad se reinvertirá en Ferran, conscientes de que su situación contractual les permite rebajar la cantidad sobre su cláusula, 80 millones de euros. El mercado está condicionado por el impacto económico del Covid-19, pero hay clubes dispuestos a invertir y apostar fuerte por Ferran, todo en línea para un chico de 20 años con un potencial tremendo, a todos los niveles. No sólo es lo que ha demostrado está temporada, es la proyección que se le adivina.