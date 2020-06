Celades: "No tenemos suerte con el VAR"

«No tenemos suerte con el VAR, el gol de Rodrigo es una más. Hemos hecho una buena primera parte, tuvimos opciones claras de gol, pero en la segunda parte hemos afeado el partido, sobre todo en el tramo final. Lo hemos intentado al principio, hablamos de salir rápido, pero no nos ha llegado para poder ganar», dijo Celades tras la derrota que complica a los valencianistas su pelea europea. «Es la primera vez que el árbitro va a revisar un fuera de juego», se quejó Rodrigo. «La imagen no la he visto pero en el campo se supone que pitó un fuera de juego de Maxi que no interviene en la jugada. Hemos hecho una buena primera parte».

agencias madrid