Europa, a vida o muerte

Para el Leganés, seguro. Para el Valencia puede que también. El de esta tarde en Butarque es un «partido vital», y así lo reconoció Voro, el entrenador de los blanquinegros, en la rueda de prensa previa a esta trigésimo sexta jornada de la Liga. El final se aproxima, hasta el punto de que en una semana el torneo marcado por el coronavirus, como tantos otros en el mundo del deporte, pasará a la historia con más pena que gloria. Solo quedan nueve puntos en juego. Todo es oro y nada debe perderse en la última recta del camino, si se quiere terminarlo pellizcando un poco de honra y euros tras ganarse una plaza en la próxima edición de la Liga Europa.

La imagen del Valencia CF entra en juego está tarde en el estadio de Butarque en toda su dimensión. No solo la de los once –o dieciséis, si es que Voro decide agotar los cinco cambios que el reglamento permite en esta etapa poscuarentena– que se enfunden la camiseta blanquinegra, sino en especial la del club y sus dirigentes después de la caótica gestión deportiva iniciada allá por septiembre con la destitución de Marcelino, un técnico con detractores y defensores, pero que apenas unos meses antes había hecho al Valencia volver a grabar su nombre nuevamente entre los campeones para festejar su centenar de años.

Parejo, Cillesen, Maxi Gómez, Guedes, Kondogbia o Paulista, con el asesoramiento técnico de Voro y Chema Sanz, tienen por delante el reto de sortear el fracaso de los fracasos. Un nuevo año sin Europa en el reinado sin sentimiento de Meriton Holdings, iniciado a finales de 2014 con la compra de la mayoría accionarial. Curiosamente, pocos meses antes el Valencia había acabado el curso 2013/14 fuera de cualquier competición europea. Fue la primera vez en todo el siglo XXI, aparte de la triste Intertoto 2005. Después vino el regreso a la élite con los 77 puntos de récord, sí. Y otros dos años de apagón. Sin Europa. Sin gestión. Sin nada. Y luego, el acierto de traer a Alemany y Marcelino. Hoy el Valencia compite en Leganés por tres puntos que hagan creíbles las opciones de escapar de otro año de oscuridad y de las consecuencias de no ver ni un mísero euro en concepto de ingresos por competición europea, ya de por sí suficientemente trágicas apartados de la Champions.

Vía de escape necesaria

El Valencia necesita aferrarse a esa vida en Europa, al prestigio de la competición y al rédito –entre 15 y 20 millones– que dejaría un buen papel en el segundo torneo de la UEFA. Contando con tres puntos en el bolsillo, dentro de unos días en Mestalla, frente a un Espanyol descendido, otros tres hoy en Leganés serían prácticamente un bocado mortal a unos rivales que no están tampoco para tirar cohetes. Llegados a este punto, con la lista de pretextos desbordada, poco importan las lesiones de Rodrigo o Gayà para no volver de Butarque con la décimo cuarta victoria de la temporada. Delante de un modesto Leganés, que llora la lesión de Óscar, presentarse allí con nombres como los de Maxi Gómez, Guedes, Ferran Torres, Soler o Kang In tiene que ser más que suficiente para ganar sin complicarse la existencia contra el equipo con menos gol.

Si el Leganés no gana será prácticamente carne de Segunda Divisón. Al Valencia, por su parte, le urge sumar los tres puntos para rebasar ya a una Real Sociedad que no puede con su cuerpo, o seguir metiéndole presión como al Getafe con vistas al jueves. Un mal resultado, por contra, podría ser tan grave como alejarlo todo de nuevo tan cerca del final, o hasta readmitir en la carrera a un Athletic, en buena forma, que hoy se enfrenta al Levante en el Camilo Cano.