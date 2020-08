Murthy, con guardaespaldas armado tras las protestas

Ni los más viejos del lugar recuerdan una situación como la actual, es difícil encontrar en los años recientes un enfado entre el valencianismo y los dirigentes del Valencia CF como el actual. El germen del enfado está en las decisiones que Meriton ha ido encadenando desde el verano de 2019 y todo ha culminado en unos días horribilis para el presidente del club de Mestalla, Anil Murthy, y para el máximo accionista Peter Lim. En las últimas semanas han ido surgiendo diferentes plataformas que buscan protestar contra la gestión que ambos están llevando en el Valencia CF, una es Salvem Nostre Valencia CF y la otra Espíritu del 86. La primera organizó una manifestación el pasado miércoles en la Plaza de la Afición y la segunda trata de algutinar aficionados descontentos con Meriton.

Se trata de dos movimientos que se pueden calificar de espontáneos y surgidos desde la decepción y la preocupación, y a los que diferentes aficionados se han ido uniendo a través de las redes sociales. Las adhesiones a Espíritu del 86 son constantes y la manifestación de Salvem Nostre Valencia CF del pasado miércoles día doce puede perfectamente considerarse un éxito por el número de valencianistas que acudieron, pero sobre todo porque fue cívica y en ella no hubo problema alguno. Además, los asistentes guardaron en todo momento la distancia de seguridad necesaria y obligada en estos días de pandemia del coronavirus.

Pero como en todo, siempre hay alguien que canaliza mal la decepción y el enfado, siempre hay alguien que canaliza mal la protesta y más desde el anonimato que proporcionan las redes sociales. El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, ha recibido estos días diferentes amenazas de muerte a través de las redes sociales y por ello ha decidido protegerse. Según ha podido confirmar este periódico después de ver unas imágenes del presidente entrando en las oficinas del club, Anil Murthy va estos días a todos los sitios con un guardaespaldas y además este guardaespaldas va armado con una pistola. La secuencia es la siguiente.

Levante-EMV capta al presidente del Valencia CF llegando a las oficinas del club y al llegar a la entrada, baja del coche junto a otra persona que lleva, como se puede apreciar en las imágenes, un bulto en la parte derecha de la cadera, en el cinturón. El fotógrafo de este periódico se da cuenta del detalle porque ciertamente tiene todo el aspecto de ser una pistola. Este periódico consultó entonces con fuentes del club de Mestalla para preguntar si, efectivamente la persona que acompaña a Anil Murthy es un guardaespaldas y si va armado con una pistola y la respuesta rotunda: «Sí». Desde hace unos días tanto Anil Murthy como su mujer tienen un guardaespaldas que lleva pistola debido a las amenazas que han recibido a través de la redes sociales.

Sea como sea, conviene dejar claro que los temores del presidente del Valencia CF provienen de las amenazas a través de las redes sociales y no por las diferentes plataformas que surgen para protestar contra la gestión de Meriton. De hecho en la manifestación del pasado miércoles día doce no hubo problemas y fue totalmente cívica. Una protesta sana. En este sentido, desde Levante-EMV enfatizamos la necesidad de que toda protesta sea cívica porque es hasta necesaria en estos momentos, al tiempo que conviene poner el acento en rechazar cualquier tipo de amenazas. No benefician a nadie ni representan al colectivo de la afición valencianista.