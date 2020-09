El Valencia ya tiene los dorsales con Kang In con el '20' y la incógnita del '10'

El Valencia ya tiene los dorsales con Kang In con el '20' y la incógnita del '10'

La Liga arranca y de las 25 fichas del Valencia llama la atención la vacante del dorsal ´10´, número reservado para los más románticos del fútbol, el que lucen aquellos futbolistas que tienen un rasgo especial, un talento innato y un peso específico en el fútbol del equipo. Sin desvelarse por tanto la incógnita, llama la atención la elección de Kang In Lee, que será desde ahora el portador del ´20´, dorsal que hasta hace unos meses lucía el ya futbolista del Manchester City Ferran Torres. Desde el club pretenden que el futbolista adquiera mayor peso y protagonismo en la plantilla dirigida por Javi Gracia y todo hacía pensar que con la salida de Dani Parejo, anterior dueño del dorsal ´10´, uno de los más cargados de épica en cualquier equipo de fútbol, podría ser propiedad del coreano. Pero al menos de momento no va a ser así. Kang In será el ´20´ del Valencia. De esta manera, el ´10´ del Valencia se queda sin dueño. El dorsal propiedad del Dani Parejo desde la temporada 2014/15 hasta el curso pasado, puede tener muchas interpretaciones. Quizás esté reservado para alguno de los fichajes con los que está trabajando el club en un mercado que se cierra todavía dentro de tres semanas. Otras variantes son el cambio de Rubén Sobrino al ´11´ que lució Cheryshev, que portará el ´17´, y el de Manu Vallejo, que deja el dorsal ´25´ por el ´21´, de leyendas como Pablo Aimar o David Silva. El resto de novedades son el ´3´ para Toni Lato, el ´15´ que lucirá Hugo Guillamón con ficha del primer equipo, el ´19´ de Uros Racic, heredero de momento del que llevaba Rodrigo Moreno, y el ´23´ de Jason Remeseiro, que vuelven tras la cesión al Getafe. Se queda también sin dueño el ´24´ que lucía Ezequiel Garay, otra de las bajas importantes que se han producido en la plantilla.