Eufemiano Fuentes, cerebro el las operciones Puerto y Galgo de las que fue exculpado, fue protagonista en el programa de Jordi Évole del domingo en La Sexta En dicho charla, el médico deportivo habló sin tapujos, aunque jugando al despiste y con un tono sarcástico sobre el tabú del dopaje en la historia del deporte en España, sobre su influencia en algunos medallistas españoles en Barcelona 92 e incluso sobre su incidencia en el fútbol profesional, en concreto en la Real Sociedad, el Real Madrid y el Valencia CF.

La respuesta del doctor fue clara en su relación con el VCF: «No asesoré al Valencia CF». No lo fue tanto cuanto tocó hablar sobre el Real Madrid de aquella época. Eufemiano prefirió guardar silencio. El tertulión de la Cope dedicó un espacio de su programa para debatir sobre las confesiones de Fuentes. «Este hombre miente de una manera brutal», dijo en primer lugar Albelda. Para el ex del Valencia CF no había que dar ningún tipo de credibilidad a las palabras del doctor. «Todos sabemos que los servicios médicos de un club no los forma solo un médico, sino que es un equipo... Si hubiera pasado no lo hubiera sabido él solo, lo sabría más gente, es que miente. Nosotros teníamos tres o cuatro médicos y tres o cuatro preparadores físicos en el Valencia», dijo en referencia a la acusación indirecta de Eufemiano contra «Alfonsito», doctor del Madrid. «Sí, se le relacionó con nosotros porque entrenábamos mucho y entrenábamos bien. Teníamos un magnífico entrenador y un magnífico preparador físico y ganábamos», respondió Santiago Cañizares.