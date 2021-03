¿Qué le está pasando al Mestalla para haber perdido ya una categoría y estar en riesgo de bajar otra?

El club ha hecho una apuesta bonita y apasionante que es empezar a contar con gente muy joven, estamos jugando con chicos de 2001, 2002 y 2003 y nos está costando ser eficientes. Es un peaje complicado y nos está restando. Es verdad que el equipo juega bien y genera ocasiones, pero no creo en los merecimientos. Creo en la eficacia y creo que nos está faltando eficacia en área contraria y a nivel defensivo en nuestra área. Hay que seguir creciendo con esa juventud divino tesoro, pero sabiendo que el error es un peaje importante en el camino.

¿Arriesgó demasiado el club confeccionando una plantilla con tantos juveniles?

La gente se tiene que hacer una idea de lo que es un filial. Un filial es un equipo a largo plazo. A largo plazo no es un año, dos ni tres años. No hay término medio. Es un proceso y hay chicos que en un año están muy preparados y otros que van a necesitar dos o tres años para evolucionar. Valorar ese proceso en cantidad no me parece justo. Somos el filial con más jóvenes de España. No hay que olvidar que nosotros estamos con 9 juveniles que no es excusa, pero tiene un peaje.

Se verán los resultados del filial en un tiempo has dicho.

Sí, aquí no hay excusas, el equipo va colista, soy el entrenador y es mi responsabilidad. Es la realidad, pero él fútbol es un deporte de resultado inmediato y el filial es un equipo que debe crecer a un plazo medio-largo. .

¿Cuál es el techo de Koba?

El que él quiera. Koba es un chico que tiene unas condiciones increíbles, pero tiene que pararse y pensar con su cabeza hasta dónde quiere llegar.

Jesús Vázquez. ¿Estamos ante otro lateral izquierdo de élite?

Jesús tiene unas capacidades físicas envidiables y encima creo que está evolucionando a nivel defensivo. Está creciendo mucho y entendiendo muy bien el juego para que su físico le ayude a ser mejor, está cometiendo los errores lógicos de un chico de 18 años, pero está creciendo mucho en el grado de dificultad de enfrentarse a jugadores de Segunda B. Ahí tenemos una camada del 2003 en izquierda con Jesús Vázquez y David Ruiz que es importante. Creo que están en el camino.

Los dos últimos debutantes han sidos dos centrales como son Guillem Molina y Kevin Sibille.

Nosotros tenemos que ayudar a que Javi Gracia pueda elegir, buscar y encontrar gente preparada y creo que Kevin y Guillem están en el camino y para eso trabajamos. La élite es la que te corta, nosotros los preparamos para que puedan estar cerca de ella. Yo creo que tienen muchas condiciones para estar en la élite.

¿Qué pasa con Ouattara?

Vino a última hora de mercado, llegó de Francia sin estar compitiendo, le ha costado el tema del idioma, tuvo un plan específico físico para recuperar, tuvo una sobrecarga y ahora lo que estamos es intentado que se ponga a punto para que nos ayude en la segunda fase.

Volviendo a la competición. Quedan dos meses para evitar un descenso a quinta división. ¿Cómo está el equipo y en qué hay que mejorar?

Nos ha venido bien este parón, esta semana empieza una nueva temporada y vamos a afrontarla así. Se lo hemos dicho así a los chicos. La afrontamos con las cabezas limpias, convencidas de que empieza algo chulo, tenemos ochos partidos, vamos a olvidarnos de que si los coeficientes y vamos a afrontar la competición con la ilusión de ganar el primer partido y ese es el mensaje que les hemos dado a los chicos. ¿Qué hay que cambiar? Creo que la cabeza en cuanto a la forma de pensar porque estábamos un poco de duelo y hay que tener un pensamiento positivo para que lo que venga sea mejor.