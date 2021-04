El Valencia CF vuelve a la Liga dos semanas después. Mañana se mide al Cádiz en el Ramón de Carranza tras ganar al Granada en Mestalla el pasado domingo 21 de marzo por 2-1. Tiene por tanto la oportunidad de encadenar dos victorias consecutivas, algo que no ha hecho en todo el campeonato. Los partidos de las selecciones internacionales la han salido muy caros a Javi Gracia porque ha perdido al holandés Jasper Cillessen, que se lesionó durante el calentamiento del partido de Holanda ante Turquía. Un mes fuera por problemas en la rodilla y tres partidos de baja. Tiene que ponerse de nuevo bajo palos Jaume Domènech.

Ese será la gran novedad del once que plantee el entrenador navarro en tierras andaluzas porque por lo que venido probando en los entrenamientos, pocos cambios tiene previsto hacer. De hecho, en ataque repetirá con la dupla Maxi Gómez y Gonçalo Guedes, que fueron titulares ante el Granada y estuvieron a buen nivel. De hecho, la jugada del segundo gol que marcó el joven Álex Blanco nace de una excelente maniobra de Guedes y solo la mala suerte evitó que Maxi no marcara gol. El uruguayo falló ocasiones de gol muy claras, pero las tuvo. En partidos anteriores ni las tuvo ni las generó. De hecho, el último gol que marcó Maxi fue ante el Cádiz en Mestalla. Conviene recordar que ambos, Guedes y Maxi, han estado toda la semana entrenando ya que ninguno de los dos ha tenido partido con su selección. Guedes no fue convocado con Portugal y la selección uruguaya no ha jugado en este parón.

Cheryshev ha de esperar

Para la banda izquierda Gracia recupera al ruso Denis Cheryshev pero no será titular, el puesto es para el canterano Álex Blanco que se lo ha ganado a pulso. De hecho, ante el Granada cuajó su mejor actuación con un gol que a la postre le dio la victoria al Valencia CF.

Racic no tiene problemas En el centro del campo el serbio Uros Racic debutó con la absoluta de su selección pero en los dos siguientes partidos no jugó ningún minuto. No tiene problema físico alguno y ayer se ejercitó con el resto de futbolistas con normalidad por lo que será titular en el doble pivote junto a Carlos Soler. Daniel Wass ocupará la banda derecha del centro del campo. Yunus Musah podría tener alguna oportunidad en alguna de las dos bandas, pero en principio partirá de inicio desde el banquillo. Alex Blanco y Wass estarán en las bandas.

Para la defensa tampoco se prevén cambios. En los laterales estarán Correia y Gayà, los dos vienen de jugar con sus selecciones pero están en perfectas condiciones, y la pareja de centrales la formarán el brasileño Gabriel Paulista y el francés Diakhaby. El canterano Hugo Guillamón viene de jugar a buen nivel con la selección española Sub 21 en la primera fase del europeo, pero mañana será suplente.