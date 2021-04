El defensa del Valencia CF, Mouctar Diakhaby, ha trasladado en un vídeo su versión de los hechos acerca del supuesto incidente racista que sufrió por parte del jugador del Cádiz Juan Cala. Diakhaby confirma los hechos y detalla que los jugadores del Cádiz ofrecieron la posibilidad de que Cala se disculpase: “Me llamó ‘negro de mierda, y no se puede consentir. Todos habéis visto mi reacción. No puede pasar en la vida ni en el fútbol, que es un deporte de respeto.

Decidimos ir al vestuario, era una buena decisión. Un jugador del Cádiz nos dijo que si Cala se excusaba que volviésemos al campo, y dijimos no. Las cosas no se hacen así. Me ha dolido muchísimo.

Espero que la liga sancione, que todo se aclare. Quiero agradecer el apoyo a los compañeros, el club, entrenadores y afición. Y decir que estoy bien”, ha expresado en su cuenta de Instagram.