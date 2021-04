El jugador del Cádiz Juan Cala manifestó que «nunca, nunca» le dijo «negro de mierda» a Mouctar Diakhaby. Visiblemente enfadado por lo que considera «un circo mediático» y un «linchamiento» hacia su persona, el zaguero apuntó que emprenderán acciones judiciales contra el presidente del Valencia, Anil Murthy. Cala, de 31 años, explicó su versión. «Me increpa, me vuelvo con aspavientos y le digo que me deje en paz y sigo para adelante. En ese mismo momento se desentiende de la jugada, se viene hacia mí y me dice que le he dicho negro de mierda, le intento tranquilizar en dos ocasiones, le digo que no he dicho eso, me empuja, se lo repito y me vuelve a empujar», evocó.

Cala declaró no tener «ningún problema» en hablar «a solas» con Diakhaby y aclararlo todo, lo que consideró que debió hacerse ya en el mismo estadio, y señaló que el francés, o bien «se lo ha inventado» o lo ha «escuchado mal», por lo que abogó que se investiguen a fondo los hechos y se demuestre «la verdad». Entre otras cosas, dijo que él está dispuesto a abandonar el fútbol si se demuestra que la afirmación del francés de que compañeros del Cádiz trataron de que volvieran al terreno de juego ofreciendo la posibilidad de que Juan Cala se disculpara.