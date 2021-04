El central del Valencia Mouctar Diakhaby dio este martes su versión de lo ocurrido el pasado domingo en el campo del Cádiz y reiteró que, tal y como le trasladó al árbitro, un jugador local le profirió un insulto racista y desveló que compañeros de éste trataron de que volvieran al terreno de juego ofreciendo la posibilidad de que Juan Cala se disculpara. «En Cádiz el domingo hay una jugada en la que un jugador me insulta y sus palabras son ‘Negro de mierda’. Eso es intolerable, no puedo consentir eso. Todos visteis mi reacción. Eso no puede pasar en la vida normal y tampoco en el fútbol que es un deporte de respeto», explicó el jugador francés en un video publicado en sus redes sociales.

«Yo y mis compañeros decidimos irnos al vestuario. Fue una buena decisión. Luego nos preguntó un jugador de ellos a un jugador nuestro si volveríamos al campo si Cala se excusaba. Dijimos que no, que las cosas no son así, que no puedes hacer algo y excusarte y pasar así», apuntó.

Diakhaby dijo encontrarse ya bien pero también que el insulto le dolió «muchísimo». «Es la vida y hay cosas así en la vida. Espero que la Liga vaya a hacer cosas y soluciones para tener pruebas y que se vea y se aclare y ya está» señaló el central, que agradeció la respuesta de su equipo. «Quiero dar las gracias al Valencia, a mis compañeros y a los entrenadores por la solidaridad, el cariño y el apoyo que me han dado y a toda la afición», insistía.

El Valencia, por su parte, ayer volvió a a linearse de manera incondicional con el futbolista francés. El club emitió un comunicado en el que lamentaba «profundamente» las declaraciones del jugador del Cádiz, Juan Cala, en las que 48 horas después negó que profiriera un grave insulto racista a Mouctar Diakhaby. «Juan Cala ha perdido una gran oportunidad de aceptar ese error y pedir disculpas al afectado. En lugar de eso, ha atacado al propio jugador y a otros miembros del Valencia CF», señala el comunicado, tras conocer las declaraciones de Cala en la rueda de prensa ofrecida ayer. El Valencia CF afirma que cree totalmente en su futbolista y le reitera su pleno apoyo tras las amenazas de Juan Cala en su rueda de prensa en la que ha calificado de «circo mediático» y «linchamiento mediático» hacia su persona, y ha anunciado que emprenderá acciones legales, entre otras iniciativas. Tanto el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, como el jugador Mouctar Diakhaby «mantienen intacta su profunda convicción de luchar donde haga falta y hasta el final por el bien del fútbol. El Valencia CF no va a parar de pelear por la mejora de la normativa y la lucha contra el racismo en el fútbol y en la sociedad».

Además, el Comité de Integridad de la Federación trasladó al Comité de Competición que investigue el Caso Cala, remarcando la presunción de inocencia del jugador del Cádiz.