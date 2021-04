El Valencia Mestalla volvió a perder y la salvación empieza a ser más una quimera que otra cosa. El combinado blanquinegro no logró ser superior al Olot prácticamente en ningún tramo del encuentro, mostrándose totalmente inoperante con la pelota y sin encontrar espacios por los que penetrar en la defensa visitante. Si bien es cierto que el equipo se mostró combativo en los balones divididos e hizo 80 minutos de buen bagaje defensivo, prácticamente no coleccionó ocasiones, lo que le hizo prácticamente imposible luchar por los puntos. A seis partidos para el final, las opciones de no caer a la Tercera RFEF son muy escasas.

Las bajas de Vicente Esquerdo y Koba Koindredi se notaron en exceso en el plano ofensivo, ya que nadie fue capaz de hacerse con la batuta y mover el bloque del Olot en busca de huecos que explotar. La capacidad de mando que si tuvo el experimentado Eloi Amagat en la UE Olot la echó y mucho a deber el combinado de Óscar Fernández para entrar en el duelo por el protagonismo y las ocasiones.