El Mestalla cayó ayer en la tercera jornada tercera de la Fase por la Permanencia en Segunda División RFEF, esta vez de forma totalmente injusta. El filial blanquinegro, que está descendido a Cuarta División y lucha por no hacerlo a la Quinta, dispuso de las mejores ocasiones, especialmente por parte de Gozálbez, y vio como en ecuador de la segunda marcaba el AE Prat en un córner en el que Bernad se vio claramente obstaculizado por un rival. El árbitro no lo vio o no quiso saber nada y el gol subió al marcador. El encuentro se había iniciado con un primer contratiempo para el Mestalla, que a los tres minutos se había visto obligado a realizar la primera sustitución por lesión del capitán Adri Gómez. Con el filial tratando de ajustar el plan de partido tras el cambio, el AE Prat aprovechó para mostrar sus armas.