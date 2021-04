La temporada del Valencia CF es tan penosa, que demasiadas veces ha habido que echar mano del concepto ‘final’ para definir un partido. Ya era una final el encuentro ante el Getafe de la primera vuelta, a principios de noviembre y lo fue también el siguiente, en el que el Real Madrid visitaba Mestalla el día ocho. De final se calificó la visita del Elche al estadio blanquinegro el 30 de enero hasta el punto que solo unos días antes el entrenador Javi Gracia optó por tirar la Copa del Rey poniendo una alineación de suplentes para preparar la visita del conjunto ilicitano. Pero nunca antes en lo que va de campaña, ha tenido tanto sentido el concepto final y sería de esperar que no vuelva a suceder lo mismo, es decir, que por ejemplo dentro de dos semanas no haya que estar diciendo de nuevo que el Valencia CF de Javi Gracia se enfrenta a otra ‘final’, porque significaría que la de hoy ante el Alavés la ha perdido y sobre todo, significaría que en el tramo final de la temporada está metido de lleno en el barro.

Así se escribe la triste historia de este Valencia CF. Si esta tarde pierde con el conjunto de Vitoria y teniendo en cuenta que la semana que viene visita Mestalla el FC Barcelona, se puede ver de lleno en la pelea por no meterse en los puestos de descenso en las cuatro últimas jornadas del campeonato. Y este equipo no tiene pinta de estar preparado para esa fea batalla. De «vital» ha calificado Javi Gracia el partido y no le falta razón porque en estos momentos tiene 35 puntos, que son ocho más que el Huesca y el Elche, los dos equipos que cierran los puestos de descenso. Colista es el Eibar con 23. Los vascos tienen opciones de lograr la permanencia pero es complicado pensar que sea a costa de adelantar al Valencia CF.

La gestión de Meriton

¿Y por qué ha llegado el Valencia CF a esta situación que se puede calificar de agónica? Es bastante evidente que el responsable es Meriton y su gestión deportiva. La realidad es que el Valencia CF ha comprado muchos boletos para que le tocara esta lotería. El equipo ha sumado solo dos puntos de los últimos 12 que ha disputado. Ha perdido ante el Cádiz y ante Osauna, y empató a dos con la Real Sociedad en Mestalla y ante el Betis en el Villamarín. Tan lamentable concatenación de resultados ha hecho que lo que parecía estar virtualmente en la mano, hay que volver a pelearlo: la salvación. ¡Si hasta sonroja escribirlo!

La conclusión es que el Valencia vuelve a estar en manos del equipo. Los más de cien años del club están preñados de ocasiones en las que el equipo ha salvado a la entidad, pero ahora va mucho más allá. Con una pandemia que fomenta el tremendo desapego que la gestión de Meriton ha generado respecto al club, y sobre todo, con un entrenador que ni está ni se le espera, son los futbolistas los que se tienen que echar la responsabilidad al hombre. De todos, son sin duda los más fiables.