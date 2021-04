El técnico del Valencia CF, Javi Gracia, aseguró que considera «vital» el encuentro ante el Deportivo Alavés de este sábado y que con esa mentalidad «los jugadores y el cuerpo técnico» afrontarán el final de temporada. Gracia no quiso precisar si el duelo con los vascos se trataba de una final «por la permanencia», pero tiene muy clara la importancia de los tres puntos en juego sobre Mestalla. «Las percepciones son libres, yo lo considero un partido vital... El apellido ponle lo que quieras, con esa mentalidad lo vamos a afrontar cuerpo técnico y los jugadores», comentó el preparador navarro.

Una de las polémicas de la semana en València ha girado sobre la alineación de El Sadar, donde Gracia apostó por el canterano Guillem Molina en el lateral derecho para sumplir la baja por lesión de Thierry Correia, en lugar de por recolocar a Daniel Wass y dar la titularidad en el medio campo al uruguayo Christian Oliva. El entrenador no fue informado a finales de enero de los fichajes de Ferro, Cutrone y el mencionado Oliva, razón por la que ahora existe la suspicacia en el entorno de que los refuerzos juegan tan poco porque Gracia le «echa un pulso» a Meriton. Una circunstancia que, según la respuesta, no pasa por su cabeza. «Para mí no hay ningún tipo de distinción entre jugadores que empezaron y los que se unieron después. Para mí todos son iguales y trato de elegir entre lo que creo que es mejor», contestó el técnico para zanjar este tipo de especulaciones, no sin antes defender a Guillem Molina, uno de los jóvenes del filial con los que ya había contado en la primera parte de la temporada. De hecho, Molina cuenta todavía con más minutos de juego con el primer equipo (247’) que cualquiera de los tres refuerzos.

Después de la derrota frente a Osasuna, el Valencia quiere aferrarse a los próximos tres partidos que le aguardan como local. «Nuestras dificultades existen, claro... los partidos de lejos de casa nos están lastrando. Ni estamos a nuestro nivel ni logramos buenos resultados. Pero quiero destacar la fortaleza del equipo en casa, donde lo hemos hecho mejor. Tendremos tres partidos consecutivos en Mestalla y los afronta con el ánimo optimista», analizó.

Nuevamente cuestionado por su criterio en los onces y su análisis pospartido en Pamplona, del que se interpretó que señalaba a los jugadores. «Mi objetivo es seguir trabajando lo mejor posible y para intentar mejorar el comportamiento del equipo, que ha ido mejor en casa. No trato de señalar a nadie, yo soy el máximo responsable, pero tendré que decir cómo han sido los goles, si hemos estado bien situados, o no, tendré que analizar los porqués cuando me los preguntéis... Si queréis destacarlo como un señalamiento a los jugadores, pues lo hacéis...», dijo.

Preguntado por si ve una base para luchar por Europa el próximo curso, Gracia prefiere centrarse en el futuro, aunque apunta que hay «muy buena base», pero «todo dependerá de la fortaleza que tenga la plantilla». «Todo lo del año que viene pasa por que consigamos una victoria mañana (hoy)».