El Valencia Mestalla volvió a pagar su falta de efectividad en un partido en el que fue superior a L’Hospitalet, pero en el que no fue capaz de culminar sus ocasiones de gol. El duelo se volvió absolutamente loco en el tramo final con los goles anulados a los catalanes y las ocasiones claras de los blanquinegros, pero el marcador no se movió. El punto conseguido no sirve de absolutamente nada y sepulta las mínimas esperanzas que pudiesen haber en obrar el milagro de la salvación. A falta de la confirmación matemática, la gestión de Meriton lleva al filial del Valencia C.F. a Tercera RFEF, quinto escalafón del fútbol español, en una temporada para olvidar en la que a falta de muchas jornadas para el final, salvarse ya era más una quimera que un objetivo factible.