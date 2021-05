El club busca entrenador para la próxima temporada tal y como ha ido informando este periódico puntualmente mientras Javi Gracia sigue reconociendo públicamente que quiere cumplir su contrato. ¿Anil Murthy le ha dicho que esté tranquilo?, le preguntaron al entrenador en sala de prensa. Esta fue su respuesta: «Nadie me dice nada porque no pregunto nada. Mi tranquilidad o intranquilidad pasa más por la situación del equipo y la necesidad de conseguir puntos y jugar bien los partidos que nos quedan y ahí estamos enfocados. Queda poco tiempo, es cierto, quedan tres semanas de competición, pero lo importante pasa por el partido de mañana, el de Valladolid. Ahí está mi preocupación. Lo que pueda pasar en el futuro, entiendo el momento y entiendo todo tipo de comentarios, pero lo que mejor puedo hacer es estar centrado en mi trabajo y sumar el mayor número de puntos posibles».

«Cada uno pone su foco en lo que considera que es lo oportuno y lo importante, yo no dirijo los focos de los demás, vosotros hacéis vuestro trabajo, el club el suyo y yo mi trabajo es intentar no desenfocarme de cada partido y no quitar ni una pizca de interés y responsabilidad en el siguiente partido porque la situación es necesidad, de que tenemos que sumar puntos porque cada vez hay menos jornadas y esa es mi realidad, luego lo que pueda venir por parte de algún sector del club o del periodismo son diferentes focos y cada uno lo dirige a lo que cree que es oportuno», afirmó.