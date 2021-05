Hoy es un día grande. La afición vuelve a casa. Mestalla abre las puertas al valencianismo después de quince largos días de pandemia. Un año, dos meses y 14 días mas tarde. Hay que remontarse al 29 de febrero de 2020 para encontrar el último partido a puerta abierta. Hoy solo serán 5.000 los afortunados que puedan entrar al estadio. Son pocos, pero sabe a gloria. Sin duda alguna es la mejor noticia de una temporada para olvidar.

Volver a pisar Mestalla será un sueño hecho realidad para muchos valencianistas. El fútbol no es lo mismo sin gente. La vida de los aficionados tampoco es igual sin la bendita rutina del fútbol. Hoy es el momento de recuperar la liturgia y las viejas sensaciones de los días de fútbol, de sentirse cerca del equipo después de tanta televisión y de tener la libertad de aplaudir, cantar, celebrar, silbar, protestar o sacar los pañuelos. Lo que sea. Hoy por fin el valencianismo podrá expresarse como quiera, Hoy por fin Mestalla recuperará su voz.

La vuelta del público a Mestalla coincide con el momento de mayor tensión entre la afición y la propiedad. El valencianismo tendrá la oportunidad de juzgar a Meriton tal y como sucedió la semana pasada en la manifestación por la libertad del Valencia por las calles de la ciudad protestando por la gestión de Peter Lim y pidiendo la marcha del máximo accionista. La historia puede repetirse. La reacción del público al palco de autoridades será el principal foco de atención de un partido ya sin nada en juego. Mestalla hablará después de mucho tiempo en silencio.

También será el reencuentro de la afición con un joven equipo capitaneado por gente de la casa que ha pagado y mucho la planificación caótica de Meriton y los despropósitos con Javi Gracia. Mestalla también podrá juzgar para bien o para mal a sus jugadores. Es un día para expresarse libremente, pero sobre todo para disfrutar.

La lástima es que, más allá de la vuelta del público a Mestalla, se trata de un partido intrascendente. El equipo certificó la permanencia matemática el jueves con la victoria del Villarreal al Valladolid y no se juega nada. Ni por abajo ni desgraciadamente por arriba. La temporada está salvada que es a lo único a lo que podían aspirar Voro y sus jugadores. La única motivación que queda es despedir el año con un mejor sabor de boca, con las dos victorias consecutivas que se han resistido toda la temporada y, de paso, acabar por encima del vecino Levante. Los internacionales también tienen el estímulo de terminar bien LaLiga con vistas a la Eurocopa y el Europeo Sub-21. Voro repetirá el 5-4-1 con un once muy similar al que consiguió la salvación virtual ante el Valladolid. Mestalla quiere disfrutar y... hablar. Le toca.

Cutrone se va sin pisar Mestalla

Parece una broma de mal gusto para Patrick Cutrone, pero el internacional italiano acabará su cesión en el Valencia el 30 de junio de 2021 sin haber jugado en Mestalla. El delantero regresará a su club de propiedad, el Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, sin haber disputado ningún minuto en la que tenía que ser su nueva casa. ‘Cutro’ no ha disfrutado de ninguna oportunidad en el viejo coliseo desde que llegó al club en el mercado de invierno hace tres meses y medio. Ni sin público ni con público. Por increíble que parezca, Cutrone se irá del Valencia sin pisar Mestalla.

El delantero se ha quedado fuera de la convocatoria por tercer partido consecutivo. El italiano ha sido descartado por Voro sistemáticamente desde que asumió por séptima vez la responsabilidad del banquillo. Tres partidos, tres descates. Patrick no entró en la lista contra el Valladolid, no viajó a Sevilla y no tendrá la oportunidad de jugar delante de la afición contra el Eibar en el último partido local de la temporada. El futbolista tenía muchas esperanzas depositadas en el cambio de entrenador. La destitución de Javi Gracia y la llegada de Voro le abría un escenario más favorable para ser más protagonista y, de esta forma, cerrar la cesión con un sabor mejor de boca. Sin embargo, su situación, lejos de mejorar, ha empeorado. Cutrone ha pasado del banquillo a la grada.

Voro sigue manteniendo que la única razón para dejarlo fuera de la lista es que tiene que «elegir»: «No pasa nada son decisiones técnicas, estamos jugando con una referencia arriba», explicaba el técnico este sábado en rueda de prensa. La realidad es que Cutrone es el último en la rotación de delanteros por detrás de Maxi Gómez, Gonçalo Guedes, Kevin Gameiro y Manu Vallejo.