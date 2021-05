Gonçalo Guedes puede tener la llave del mercado del Valencia CF. El bueno momento del futbolista portugués le viene muy bien al conjunto de Mestalla de cara este verano porque la planificación está sujeta a un condicionante: para fichar primero hay que vender. Y dependiendo de lo que se venda, se analizará que se puede fichar y en qué condiciones.

Para fichar primero hay que vender, pero eso no significa que no haya un plan de posiciones prioritarias para reforzar. En ese sentido el club tiene las ideas claras: un delantero, un pivote y un defensa central. Esto es la teoría, la realidad está mediatizada por lo que diga el mercado, por ello, como ha informado este periódico, el Valencia CF está intentando hacer una operación con la que poder solucionar diferentes situaciones. Y ahí es donde aparece el nombre de Gonçalo Guedes. Según ha podido saber este periódico, la operación rompecabezas con el Wolverhampton de Nuno Espirito Santo va tomando cuerpo. El equipo inglés está interesado en Guedes pero también en Kang In Lee, y lo más importante, el Valencia CF está interesado en Rafa Mir, que juega de delantero en el Huesca pero está cedido, precisamente por el Wolverhampton. La idea que tiene el Valencia CF es hacer caja con Kang In Lee, al menos recuperar por Guedes el dinero que todavía le falta por pagar al PSG, es decir, la amortización, y tener a Rafa Mir al menos cedido pero con una posibilidad de poder ficharlo en propiedad en el futuro.

Guedes no quiere irse

En este sentido conviene señalar que la salida de Guedes se contempla en clave ‘Parejo’, es decir, el futbolista no tiene intención alguna de marcharse y se encuentra a gusto en València, y tampoco es el rendimiento la causa de que se le busque salida, si bien en las últimas temporadas solo ha estado al nivel que se le supone en los últimos meses. La decisión del Valencia CF de intentar sacar a Guedes este verano se fundamente en parámetros económicos, fundamentalmente en uno, es el futbolista que más cobra del equipo y hay que seguir bajando el coste de plantilla. A ello se añade que el Valencia CF pagó por él 40 millones de euros al París Saint Germain a finales de agosto del pasado 2018. Y como de esos 40 faltan por pagar todavía 23,3 el Valencia CF aceptaría un traspaso por una cantidad similar, el dinero que entraría por lo tanto en caja sería el del traspaso de Kang In, que como canterano no tiene amortización alguna, y además tendría a Rafa Mir. Esta es la operación en la que ahora mismo se está trabjando en el club de Mestalla..

Pero la del Wolverhampton no es la única oferta que tiene sobre la mesa Guedes. Hay dos equipos más de la Premier League interesados en él. Gonçalo es un futbolista cotizado a pesar de que no ha estado al nivel que puede dar, pero el rendimiento que está dando en estos últimos meses, unido a la posibilidad de que vaya a la Eurocopa hacen de él uno de los jugadores más apetecibles en el mercado. De hecho, el verano pasado el conjunto de Mestalla ya recibió ofertas por él, pero las rechazó. Según ha podido saber este periódico, después de los fichajes de Dani Parejo y Francis Coquelin, el Villarreal se dirigió de nuevo al conjunto de Mestalla y le hizo una propuesta de cesión por Guedes. El Valencia CF la rechazó de pleno. Ni lo contempló. Eso sí, el portugués no es el único futbolista que el Valencia CF ha puesto en el mercado para hacer caja, como ya informó este periódico la semana pasada, también se espera que llegue alguna oferta por el delantero Maxi Gómez y sobre todo por el defensa Diakhaby. El Valencia CF está al corriente del cambio de representante, y que ahora, al estar con la empresa del ex director general del Mónaco, Vadim Vasilyev, que tiene una excelente relación con el conjunto monegasco.