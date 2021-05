Rafa Mir será el gran protagonista del partido de LaLiga del sábado en El Alcoraz entre el Valencia y el Huesca. Por lo que pase en el campo y por lo que suceda en el palco. El delantero murciano es uno de los objetivos del club para la próxima temporada 21/22. El problema para la entidad de Mestalla es que la competencia para firmar al exvalencianista es feroz. La puja por el futbolista, máximo goleador de la historia del Huesca en Primera División, ha comenzado desde hace meses. Hasta una veintena de clubes de España y del fútbol internacional ya se han interesado por la situación contractual del jugador y sus posibilidades en el mercado. Atlético, Sevilla, Celta de Vigo, Betis y la mayoría de los clubes de la parte media-baja de la tabla de clasificación. Los 16 goles de Rafa Mir (13 en LaLiga y 3 en la Copa del Rey) no han pasado desapercibidos para las secretarías técnicas. El nombre de Rafa Mir está en muchas agendas de clubes por su juventud (23 años), por su proyección (margen de mejora) y por un precio razonablemente asumible en un marco económico complicado como el actual por la pandemia mundial de Covid-19.

Una de los equipos que está muy atento a Rafa Mir es el Valencia. El fichaje es complicado porque el jugador tiene muchas ‘novias’ en el mercado con más capacidad económica. La gran baza del Valencia es el cariño y el respeto que el delantero siente por la que fuera su casa. No ha olvidado las raíces y no ha cerrado la puerta a volver. Este miércoles habló para los medios oficiales del Huesca con la permanencia del equipo en juego y no ocultó la admiración que sigue sintiendo por el club que le formó como jugador y persona y que le vio «crecer».

«Un partido superespecial»

A pesar de su polémica salida del Valencia, para Rafa el club sigue siendo un grande. «El Valencia CF es un gran equipo, un gran club, les tengo mucho cariño de mi etapa allí. Es un partido superespecial para mí porque jugamos contra el equipo que me vio crecer, es un club al que le tengo mucho cariño y mucho respeto por ese club y esa afición, se juntan muchas emociones», manifestaba.Rafa está centrado en la final por la salvación del sábado y no quiere hablar del interés del Valencia ni de ningún otro equipo. El delantero se sentará con sus agentes y el Wolverhampton a partir de la semana que viene para empezar a decidir su futuro. Mir tendrá que elegir entre todas las ofertas que tenga encima de la mesa. El jugador acaba contrato con el Wolves el 30 de junio de 2022. Solo le queda una temporada. Es decir, el conjunto inglés está obligado a vender o renovar al jugador. La opción de compra del Huesca ya ha expirado y el club oscense ha comprado el 25% de los derechos del jugador. Es decir, cobrará el 25% de un futuro traspaso.

El Huesca asume que las posibilidades de que Rafa se quede son mínimas consiga o no la salvación. El murciano lleva al Huesca en el corazón, pero siente que ha cumplido un ciclo y es el momento perfecto para dar un salto de calidad en su carrera deportiva. Ya sabe que equipos no le van a faltar.

Rafa Mir tiene los cinco sentidos puestos en el partido del sábado. Se juega la temporada en 90 minutos y no se fía del Valencia a pesar de que no tenga nada en juego. Cree que los de Voro no saldrán «relajados». «Al final el Valencia por ADN y por historia siempre es un equipo que va a competir todos los partidos. No creo que el Valencia venga relajado ni mucho menos, así que tendremos que dar nuestra mejor versión». Ilusión y ganas por certificar la permanencia no le faltan. «Lo afrontamos con mucha ilusión y muchas ganas. Sabemos que dependemos de nosotros mismos: tenemos que ser conscientes de la situación, de lo que nos jugamos y creo que todo el mundo está mentalizado y tenemos muchas ganas de que llegue el partido ante el Valencia. Si hace un par de meses nos llevan a decir esto, todos lo hubiéramos firmado. Lo tenemos en nuestra mano. Podemos hacer historia para el club», finalizaba.