En Huesca Voro González pone fin a su séptima etapa como entrenador interino del Valencia CF. ¿Será la última? Nadie lo sabe, ni siquiera él, aunque espero que «sí lo sea, porque indicará que las cosas funcionan». Lo que sí sabe el exjugador nacido en l’Alcúdia es que el equipo esta tarde va a competir dignamente. Ni él ni la plantilla de jugadores quieren ser recordados como el Valencia que más abajo quedó y menos puntos sumó en 25 años desde que se instauró el sistema de tres puntos por victoria en la Liga. Otra cuestión que para también parece clara para Voro es la valía de José Bordalás, actual técnico del Getafe, para enfrentarse al reto de dirigir al conjunto blanquinegro.

Preguntado por esta opción, el valenciano fue claro: «No tengo ninguna información del club. No me ha consultado ni debe hacerlo. Las decisiones que tome el club serán en función de lo que mejor vea. Bordalás es un buen entrenador, ahí está su trabajo con el Getafe, al que llevó de Segunda a posiciones europeas, pero yo no estoy en la toma de decisiones». Tan claro como dice tener que él no va a pasar informes al nuevo entrenador. «A partir del domingo vuelvo a mi posición, que no tiene ningún componente técnico. Si el entrenador que venga me pregunta, le daré mi opinión de lo que creo, sin más».

«En este último partido nos jugamos tres puntos, el poder escalar posiciones, seguir nuestra línea de crecimiento, y en este partido respetar todo lo que se juegan otros equipos. A nosotros nos hubiera gustado, de estar en una situación complicada, que se compitiera... Por todo, esta semana no cambia en nada el trabajo ni la insistencia. Ellos se juegan la vida y nosotros tenemos que seguir por nuestro camino de competir bien», valoró el hasta hoy entrenador blanquinegro en relación con el final de Liga que espera hoy al equipo en Huesca.

El honor de escalar posiciones, acabar el décimo o el decimoprimero, en función de los resultados que cosechen Granada, Osasuna o Cádiz, importa más que las opciones de quedar por encima del Levante, «Amigos tengo en Elche y en Huesca. El camino más recto de la honestidad es hacer lo mismo que en los tres partidos anteriores. Además de parecerlo, tenemos que ser honrados. Hay buen clima en el vestuario».