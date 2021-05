Los casos positivos en coronavirus se están disparando en las últimas horas. El valencianista, Maxi Gómez, ha sido el último en anunciar su contagio, hecho que le va a dejar sin ir convocado con Uruguay.

"Lamentablemente he dado positivo de COVID 19 antes de viajar a Uruguay. Tristeza por no poder acompañar a mis compañeros de selección pero siempre alentando y dando fuerza desde donde me toque estar. Gracias a las personas que se preocuparon por mi salud y me han mandado un mensaje de apoyo. Gracias a Dios me encuentro bien. Vamos arriba la celeste!", escribió el charrúa en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una foto en la que defiende los colores de su selección.

Que Maxi Gómez se quede sin Copa América es un palo, tanto para el propio futbolista como para el Valencia CF, que pierde a uno de sus internacionales con todo lo que ello conlleva. Afortunadamente, el delantero se encuentra bien.

Maxi se suma, de este modo, a la lista de positivos dentro del vestuario del Valencia CF. El primero en salir fue Thierry Correia, que se quedó fuera de la lista sub-21 de la selección portuguesa. Más tarde, el club anunció que otro de sus internacionales había dado positivo; se desconoce si refiriéndose a Maxi Gómez a algún tercer jugador que también ha ido con su selección.