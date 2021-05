José Bordalás ha mantenido este viernes una reunión con el secretario técnico Miguel Ángel Corona para comenzar a planificar la plantilla de la próxima temporada 2021/22. Según ha podido saber Superdeporte la prioridad del entrenador es reforzar la posición de central. Más concretamente la demarcación de posición izquierdo. Bordalás quiere empezar a construir el Valencia desde la defensa y su intención es comenzar a reforzar el equipo por el centro de la zaga. Acertar en el fichaje del central es clave esta temporada. La dirección deportiva ya lo sabe.

Bordalás cuenta ahora mismo en la plantilla con tres centrales derechos (Gabriel Paulista, Mouctar Diakhaby y Hugo Guillamón) después de la salida de Eliaquim Mangala (acaba contrato el 30 de junio) y de Ferro. El joven central portugués, que llegó en el mercado de invierno, ha tenido muy poco protagonismo (solo dos tilaridades) y se ha despedido del Valencia con el final de su cesión.

El principal punto débil de la defensa del Valencia se encuentra en su eje izquierdo. El único zurdo, Eliaquim Mangala, cuyo contrato se acaba en un mes, apenas ha contado durante su segunda etapa en el club. Además, el hombre que más veces ha actuado como central izquierdo, Mouctar Diakhaby, se halla en la lista de jugadores por los que se esperan ofertas en el mercado de verano. Diakhaby tiene encima de la mesa la opción del AS Monaco para regresar en la temporada 2021/22 a la Ligue1, la competición desde donde recaló en València en junio de 2018 procedente del Lyon a cambio de 15 millones de euros, más otros dos en cantidades variables. Este interés del cuadro monegasco se refuerza con el cambio de agencia de representación por el defensa hace dos meses. La agencia que representa a Diakhaby, tal y como informó SUPER, es desde el mes de abril VV Consulting, creada por el empresario ruso Vadim Vasilyev. El nuevo representante de ‘Diakha’, que sigue despertando también interés en clubes de la Premier League, fue director deportivo y vicepresidente del Monaco, donde mantiene buenas relaciones con los dirigentes y con el propietario, Dmitri Rybolóvlev.

El técnico de Alicante reconoció en su presentación la necesidad del club de potenciar algunas posiciones y dar un «salto de calidad» a la plantilla. «No tengo ninguna duda de que esta plantilla está preparada. Hay jugadores jóvenes y otros con más experiencia. El equipo necesita incorporar jugadores en algunos puestos para que le den un salto de calidad. Necesitamos algunos jugadores específicos para mejorar algunos puestos y estamos trabajando para incorporar jugadores que vengan con ilusión y que sean competitivos», explicaba Bordalás, que confía en que funcione el «consenso» con Corana y Murthy, este como representante de Lim, al que se refirió en la sala de prensa.

La prioridad de Bordalás, para empezar, es el eje de la defensa. No obstante, el Valencia necesita prácticamente refuerzos en todas sus líneas como contrapartida a las bajas del pasado verano y a las que pueden darse en este próximo. Hay demarcaciones como la de mediocentro defensivo que no tienen ningún jugador específico en la plantilla tras la marcha de Christian Oliva. En ataque también se necesitarán cambios por la salida de Kevin Gameiro y las posibles ventas que ha presupuestado Meriton. La hoja de ruta empieza a perfilarse, pero la última palabra como siempre la tiene la propiedad y no hay que olvidar que el año pasado se cerró el mercado de verano sin fichajes.