Explosivas palabras del presidente del Valencia CF. Anil Murthy ha participado en una conferencia telemática en el Campus France Singapore en la que ha respondido a cuestiones sobre el día a día en un club de fútbol. Las declaraciones recogidas por el programa 90 Minuts no dejan indiferente a nadie.

Las palabras de Anil Murthy:

Inteligencia en el fútbol: "La gente del fútbol, a mi juicio (y no se cuánta gente hay en el chat, sé que lo están grabando y no tengo problema)... no son precisamente la gente más inteligente. Y creo que profesionales de otras industrias deben venir a mejorar la manera de gestionar el fútbol"

Relación con la gente: "He irritado a mucha gente desde el primer día, a mucha gente. Se que estoy en la senda correcta cuando me dicen: "El fútbol es así, tu no lo entiendes". Me hace motivarme todavía más respecto a estar en la senda correcta".

Precio abonos: "Este año no lo hemos hecho tan bien, pero voy a subir los precios de nuevo si la covid nos deja abrir el estadio".