La voz suena igual que cuando hace años respondía por el Benidorm, el Alicante, el Hércules o el Alcoyano. La apariencia es otra, no solo por las gafas de pasta y el look sofisticado, también por el bagaje que lleva a cuestas. José Bordalás sigue siendo el mismo entrenador que siempre, uno magnífico. La diferencia está en su rendimiento probado. La conversación fluye sola.

No es una pregunta original para empezar pero, tratándose de Bordalás, ¿cómo de especial es coger las riendas del Valencia?

Es enorme, un desafío, una ilusión tremenda como profesional. El Valencia es uno de los mejores clubes de LaLiga, una de las mejores del mundo. Un histórico, con una gran afición. Una ciudad espectacular. Personalmente siempre quiero crecer y mejorar. El camino ha sido largo pero es un sueño que cumples. Y eso que en mi carrera he tenido otros retos para mí en cada momento muy grandes. Estoy muy ilusionado y convencido. Y trabajaré para que el equipo sea lo más competitivo y ganador. Es lo que deseo para el Valencia.

Le habrán comentado ya que, quitando a Voro, va a ser el primer entrenador del Valencia nacido en la Comunitat en varias décadas.

No le doy demasiado importancia a ese tipo de circunstancias aunque sí que me la han comentado. Se echa de menos siempre la tierra. Pero lo más especial es dirigir a un equipo así.

Uno de sus fuertes es la identificación entre su estilo y la idiosincrasia valencianista.

Mestalla siempre ha sido una olla a presión y quiero recuperar esas señas de identidad. Hay que poner ese sello.

Seguramente somos excesivos en el paralelismo con el Getafe, pero es inevitable.

Dos equipos distintos no pueden jugar de la misma manera y los entrenadores nos adaptamos. Sin embargo, es cierto que tenemos una idea siempre. Quiero un Valencia muy definido y que haya un binomio entre la afición y el equipo. No nos queremos poner objetivos más allá de ganar el siguiente partido.

De la desafección de los aficionados no hace falta que le cuente. En su puesta de largo se sorprendió con el nivel de crispación en el ambiente. Y se notó que viene aprendido.

Han sido unos años complicados. Ahora el objetivo es recuperar lo que ha caracterizado al Valencia durante toda su historia. No es criticar a nadie porque cada momento es distinto, pero es algo que como aficionados y profesionales hemos detectado que se ha perdido. Y tampoco se trata de hacer milagros sino fundamentalmente de ilusionar. Esperamos que este año la situación sanitaria permita tener de vuelta a los aficionados en Mestalla y que sea un fortín. Es el momento de estar unidos.

Lo dicho, viene «aprendido».

No soy responsable ni partícipe de lo que ha pasado, así que voy a hablar sobre todo del presente. En este momento se está trabajando en hacer una buena plantilla. Y lo que puedo prometer es ilusión y que vamos a poner todo de nuestra parte para recuperar los valores. A lo largo de su historia, el Valencia siempre ha destacado por el compromiso, por darlo todo y por dejarse hasta la última gota en el campo. También por practicar un fútbol ambicioso. Vamos a trabajar para conseguir victorias, pero es importante que el aficionado salga de Mestalla con la satisfacción de haber visto a un equipo que lo da todo más allá del resultado.

Cualquier entrenador desea a estas alturas de pretemporada contar con una plantilla más competitiva, al menos de salida. Y Bordalás no será la excepción. ¿Cruzamos los dedos?

La situación del mercado es compleja para todos, no solo para el Valencia. Estamos trabajando en consenso con el presidente y con Corona. Hablamos todos los días y dentro de las circunstancias trataremos de dar un salto de calidad. Estamos analizando las necesidades, dónde hubo mayor déficit y cuáles son las necesidades. A partir de ahí abordaremos los perfiles que encajen en lo que queremos.

En el Getafe debutaron con usted muchos jóvenes: Miguel Rubio, Redondo, Hugo Duro... Y la plantilla del Valencia es una de las menos experimentadas de LaLiga.

No es ningún problema trabajar con gente joven aunque tratamos siempre de buscar el equilibrio. La experiencia es también una virtud. En la plantilla tenemos a jugadores de los dos tipos. Necesitamos dar un salto de nivel y ser muy competitivos.

¿Tendrá que dar la plantilla un paso adelante en lo físico?

Hemos estado viendo todos los datos de la pasada temporada y tenemos que ir tomando decisiones. El apartado físico tiene mucha importancia en el fútbol actual. Es importante para todos. Hay muchas cosas en las que estamos pensando pero va a ser innegociable que el equipo compita en todas las vertientes. Ese es el compromiso que tengo conmigo mismo, con el Valencia y con su afición.

¿Es una frase manida que los equipos de Bordalás empiezan desde atrás o es la pura verdad?

Es importante. A lo largo de la historia los equipos que ganan títulos y consiguen logros no suelen ser frágiles a nivel defensivo. Esto ocurre también con aquellos que practican un fútbol atractivo y que no por ello descuidan la defensa. El mejor ejemplo fue posiblemente nuestra selección española, que consiguió gestas y títulos siendo un equipo fiable. A partir de ahí tenemos que ser atrevidos y ambiciosos. Pero es cierto que si no eres consistente lo demás resulta mucho más complicado.

La foto de la reunión de trabajo del pasado jueves en Paterna fue muy de manual, una declaración de intenciones en el arranque.

Estamos trabajando y nos encontramos totalmente inmersos en la planificación de la temporada. Es lo que toca en estos primeros días. Seguimos manteniendo reuniones con el presidente y Corona para analizar con detalle las necesidades y ver qué nos ofrece el mercado. Tenemos muy claro cuál es la forma de trabajo y estamos consensuándolo absolutamente todo. Sabemos que es un mercado difícil pero lo que siento y me transmiten es ilusión por hacer las cosas bien y recuperar nuestro mejor nivel. Para fichar a veces hay que vender pero lo que se me ha trasladado es que no se va a regalar o malvender a nadie.

Como hombre de fútbol ya sabe que el mejor periodo de la temporada es este porque sin partidos tampoco hay derrotas. Seguro que también le han puesto alerta. Ha ocurrido aquí en València con Javi Gracia y también con Paco López en el Levante, que luego hay momentos en los que el entrenador se queda solo.

Es una de las facetas del entrenador pero lo que tengo claro y prometo es que siempre voy a defender al Valencia en cualquier circunstancia, igual que siempre he defendido a los clubes y equipos en los que he trabajado. Debemos intentar estar todos muy unidos para que haya buena sintonía y que volvamos a vivir momentos increíbles en Mestalla con nuestra afición.

Es normal que se vinculen jugadores del Getafe al Valencia pero, ¿qué hay de cierto?

La del Getafe ha sido una etapa de la que estoy muy contento y satisfecho, con grandes éxitos y experiencias. Es verdad que se han escuchado cosas en los medios. Tengo una relación estrecha con los jugadores y he hablado con ellos para despedirme. Sin embargo, la realidad es que no estamos tanto en una fase de nombres concretos como de perfiles. Lo primero es analizar y después las gestiones las hará el club.

Por cierto, allá va uno de los temas recurrentes en el Valencia: ¿Dónde pone Bordalás a Soler?

Sé que es uno de los debates de los que más se habla, pero tenemos que verlo. Lo importante de un futbolista es que sea polivalente y pueda sumar en varias posiciones. Y es también clave tener en cuenta dónde se encuentra mejor él, así que lo iremos viendo. Son cosas que hay que trabajar en el día a día. Lo que sí que tengo claro, como con otros, es que se trata de un jugador que siente al Valencia y que tiene un compromiso tremendo. Hay jugadores a los que los he visto menos, pero he seguido los partidos y tengo un recuerdo claro de los que más han jugado. Los conozco bien.

¿Se atreve a ponerle un lema a su Valencia?

No soy muy de lemas, aunque si tuviese que hacerlo iría en la línea de los adjetivos que hemos utilizado durante esta entrevista. Exigencia, compromiso, identidad. Soy riguroso y, como todo el mundo sabe, luego tengo una relación estrecha con los jugadores. No hay resultado sin exigencia.

Ha estado hablando con el vestuario: ¿Supone mucha faena convencerlos de su proyecto?

He hablado por teléfono casi con todos los capitanes y con otros futbolistas, aunque tampoco los he querido marear mucho en esta época, bien porque unos se han ido de vacaciones o porque otros están con sus selecciones. Tendremos la oportunidad de conocernos. Son importantes las sensaciones que recibes y están siendo muy buenas, aunque entendemos que igual que los hay muy ilusionados con mi llegada también puede haberlos que tengan alguna duda. Estoy muy contento de contar con ellos.

Ha estado de vacaciones pero, sinceramente,¿ha desconectado?

Realmente no, para qué engañarse. He intentado desconectar pero es difícil. Te pasas todo el día enganchado al teléfono. Hay muchas cosas que hacer y de las que ponerse al día. Mentalmente estás en línea: pretemporada, confección del cuerpo técnico, instalaciones, llamadas... Es imposible, aunque lo intentes. Lo raro sería no estar enganchado del teléfono.