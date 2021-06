El descenso del Schalke 04 ha puesto en el escaparate a dos de sus mejores piezas, algo habitual en equipos que pierden la categoría y de los que se puede fichar calidad y experiencia a buen precio. Para el Valencia hay dos nombres claros en esa hoja de ruta: Matija Nastasic y Omar Mascarell, ambos enrolados ya en la pretemporada y en el momento idóneo para cambiar de aires. Así como semanas atrás se produjo una reunión con los agentes de Nastasic en València, en los últimos días se ha producido también una novedad relevante respecto a Omar Mascarell. Se trata de una alternativa de mercado que lleva tiempo encima de la mesa pero verdaderamente ha sido ahora cuando el Valencia ha realizado un acercamiento. El objetivo no ha sido otro que conocer en detalle su situación y de paso dejar a las claras que en este momento es una opción que se está valorando para reforzar el centro del campo.

Por poner en contexto. Omar Mascarell no es la opción prioritaria, pero sí una que encaja deportiva y económicamente si se caen las primeras opciones. El objetivo número uno de Bordalás es Arambarri, pero la operación se antoja complicada por las exigencias económicas de Ángel Torres. Y por la situación del propio Valencia. Y es que si bien primero fue el presidente del Getafe quien puso su nombre en circulación, esta semana fue el propio Bordalás quien reconoció su interés, unas palabras que en clave de mercado no han pasado desapercibidas. Sin traspasos a la vista se hace aún más complicado pagar un traspaso elevado. Es, sin duda, una de las ventajas de la candidatura de Mascarell. Podría salir gratis del Schalke 04 o por una cantidad muy baja. El equipo alemán, recién descendido, se perfila como un caladero interesante para el Valencia, que también se ha interesado por la situación de Matija Nastasic. Ambos curiosamente podrían cambiar de aires al mismo tiempo y en la misma dirección.

Después de una semana extra de vacaciones, central y medio se han reincorporado a los entrenamientos con el cuadro germano. Aunque a Mascarell intentaron convencerlo para que se quedara, sus planes pasan por cambiar de aires. De hecho, al igual que Nastasic para el Schalke, es un problema porque está obligado a seguir reduciendo masa salarial y ya se ha desprendido de tres de las fichas más altas y fichado a seis jugadores para la nueva categoría. Para el Valencia, que mantiene las dos operaciones en ‘standby’, el problema es el tiempo y la competencia.

Omar Mascarell es el cuarto español con más partidos en la Bundesliga. Ha sido capitán del Schalke en dos de sus tres temporadas, por lo que se adapta al perfil de jugador con empaque y liderazgo. En 2018 ganó la Copa con el Eintracht siendo titular en la final contra el Bayern. Ese título fue clave para que el Schalke desembolsase 10 millones por su traspaso: seis para el Real Madrid, que lo había recomprado, y cuatro para el Eintracht. En su primer año en Gelsenkirchen se proclamó mejor recuperador de la Bundesliga. Y es que el futbolista del cuadro minero es un jugador que encaja y mucho con Bordalás precisamente por esa capacidad para robo y ataque rápido. No necesita lucirse con balón. Además es un pivote que encaja con el 4-4-2. Los motivos son claros. No es un pivote que necesite jugar sí o sí en un 4-3-3. Es inteligente en la elección de cuando saltar a un costado, cuando quedarse atrás para liberar a un medio más ofensivo (perfil Soler) y además es inteligente a nivel táctico. Por su parte Nastasic es un futbolista al que le frenaron las lesiones, pero puede aportar veteranía y seguridad.

Pese a que las declaraciones este jueves de la ministra Carolina Darias se han interpretado como la luz verde a la vuelta del público a los estadios, la noticia no ha cambiado la posición del Valencia CF, ya que en la decisión del consejo no se ha especificado si el regreso será total o parcial. El club en ese sentido está a la espera y sin poner en marcha la campaña de abonos para la temporada 2021/22. Darias, además, insistió en que serán las Comunidades las que establezcan el número de espectadores, en el caso del Valencia sería la Consellería de Sanitat. Las mascarillas además serán obligatorias en los campos al aire libre en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, del mismo modo que los aficionados deberán cumplir una serie de protocolos para evitar posibles contagios.

Las esperanzas en el regreso a la normalidad son altas, pero lo cierto es que LaLiga no se ha pronunciado todavía de manera contundente al respecto. Hasta que la patronal no haga ese movimiento, para el club valencianista no habrá realmente vía libre para poner a la venta los pases, si bien es cierto que Tebas se ha referido al asunto al reconocer que «es una gran noticia, ya estamos llegando al final del túnel». En caso de que el aforo siga siendo limitado, la decisión firme es repetir la experiencia del último partido contra el Eibar y vender las entradas sueltas. Mientras, en el club se mantienen a la espera por otro motivo: la incomodidad de tener que devolver el dinero proporcional a los partidos no disfrutados. Cabe recordar además que Murthy, en una conferencia telemática en el Campus France Singapore, dejó claro que su idea es subir los abonos, una decisión que como es lógico generó enfado en el aficionado valencianista. «Este año no lo hemos hecho tan bien, pero voy a subir los precios de nuevo si la covid nos deja abrir el estadio», aseguró el presidente de la entidad.