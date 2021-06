José Bordalás no solo está sacando tiempo de sus vacaciones para planificar la próxima temporada. El técnico del Valencia CF también aprovecha sus horas de descanso para analizar los problemas que han condenado al equipo las dos últimas campañas y, lo más importante para él, poner soluciones en clave futuro. Hay una estadística que le ocupa y preocupa: los goles en contra. No es casualidad que el entrenador se sepa de memoria y repita los goles que ha encajado el equipo en las dos últimas temporadas. La friolera de «106». Los ha sumado y los recuerda en todas y cada una de sus entrevistas. No le baila ningún gol. 53 en la temporada 2019/20 y otros 53 en la campaña 2020/21. Bordalás tiene claro que tiene que empezar a construir el Valencia desde atrás. Sabe que el único camino para que el equipo recupere su estatus en LaLiga pasa por frenar la sangría y rebajar esa cifra de goles encajados considerablemente. El objetivo es bajar a 35 goles en contra como máximo. El listón está alto. La exigencia de Bordalás, también.

El objetivo de Bordalás en una declaración de intenciones. El reto es encajar 20 goles menos como mínimo y estabilizar al Valencia en los números con los que ha convivido el Getafe de los últimos 4 años. Es reto es difícil, pero no es imposible. Bordalás consiguió marcar esos registros en el Coliseum. La última temporada (2020/21) fue la peor del alicantino como entrenador del Getafe en LaLiga y, sin embargo, solo encajó 43 goles en contra. En las tres anteriores bajó de la barrera de los 38: 37 tantos en contra en la campaña 19/20, 35 en la 18/19 y 33 en su primer año en primera en la 17/18.

Solo tres equipos de LaLiga fueron capaces de bajar de los 35 goles en contra durante la última temporada. Los tres en puestos Champions: Atlético de Madrid (25), Real Madrid (28) y Sevilla (33). El resto de equipos estuvieron por encima: Barcelona (38), Real Sociedad (38) y el Athletic de Marcelino (42).

No es casualidad que Marcelino García Toral aparezca en los rankings menos goles encajados. La puesta en escena de Bordalás recuerda y mucho a la que tuvo el asturiano en el verano de 2017 a su llegada al banquillo del Valencia. «Tenemos que bajar los números al 50% por ciento a nivel defensivo en goles encajados», dijo entonces Marcelino a SUPER. El Valencia aquel año venía de encajar 65 goles. Casi números de descenso. «Es imposible con esos números. La única solución sería fichar a Messi y a Cristiano para que metamos 120 goles, pero esa situación es inviable», argumentaba Marcelino. La clave estaba en la defensa. El tiempo le dio la razón: 35 goles en contra en su primera temporada (17/18) y 38 en su segundo año (18/19). Bajó 30 goles los 65 de la temporada anterior.

El Valencia solo ha igualado o rebajado los 35 goles en contra 6 veces en las últimas dos décadas: el segundo año de Héctor Cúper (34), las dos Ligas de Rafa Benítez (27), el primer año de Quique Sánchez Flores (33), el estreno de Nuno Espírito Santo (32) y el de Marcelino García Toral (35).