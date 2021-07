En solo 48 horas, Salvador Vilata, titular del juzgado número 1 de lo Mercantil, no admitió ninguna de las medidas cautelares reclamadas por la asociación Libertad VCF en su demanda contra Meriton Holdings, máxima accionista del Valencia CF, por lo que todas las partes quedan emplazadas al juicio del próximo 18 de octubre. El juez no aprecia urgencia y desestima la petición de medidas cautelares de la plataforma opositora, que tiene agrupado el 1,5% del capital social del club, que denunció tres de los acuerdos tomados por el consejo de administración del Valencia en su última junta general de accionistas. Por una parte, el aumento de las retribuciones de Anil Murthy y Joey Lim, por otro el aumento de las acciones (de 11 a 3598) para poder estar representado en una asamblea. Y por último el préstamo de 16,5 millones de Peter Lim y que tiene como garantía los derechos económicos de cuatro jugadores de la primera plantilla.

Pese a haberlas desestimado todas, el magistrado no ha entrado en el fondo de la cuestión, sino que simplemente ha considerado que en este momento no hay lugar para tomarlas, aunque desde Libertad VCF se llegó a pedir la intervención judicial ante las posibles decisiones que pudiese tomar Meriton en la gestión del club «y que podrían afectar directamente a algunos de los asuntos denunciados y supondrían un perjuicio para la entidad».

En el Valencia, de puertas hacia adentro, se respiraba satisfacción por la celeridad en la decisión del juez. Mientras, desde Libertad VCF, a pesar de la decepción y la extrañeza por el tiempo récord en la desestimación de las medidas cautelares, se destacaba la importancia de que el magistrado sí que haya tomado en consideración la legitimidad de Libertad VCF como asociación y el hecho de que no se le impongan las costas del proceso, que fueron dos de las insistentes peticiones en la estrategia del abogado del club en la vista oral del pasado lunes.

Por otro lado, desde Libertad VCF también se interpreta como uno de los motivos de no aceptar las cautelares, el hecho de que la asociación no haya propuesto una importa de caución, al no disponer de músculo suficiente para afrontarla.

Cabe recordar que el Valencia justificó en la consecución de la Copa del Rey de 2019 la decisión del aumento de sueldo de los directivos con capacidad ejecutiva, Murthy y Joey Lim, en el 1,5% la cifra de negocio de la sociedad. Por otro lado, el club defendió el aumento del número de acciones que dan derecho a asistir a la junta en la adaptación a la transición digital y a las nuevas medidas tecnológicas derivadas de la pandemia. Además, se afirmó que esa postura era beneficiosa «para el interés social del Valencia». Por lo que respecta al préstamo de 16,5 millones de Peter Lim, cuyo cobro de la primera cuota el máximo accionista ha decidido prorrogar, el letrado del Valencia recalcó que las condiciones eran muy ventajosas para la entidad.