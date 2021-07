El tiempo corre para que dé el pistoletazo de salida la pretemporada del Valencia CF. Así el trabajo ahora en el club se centra en confirmar el primer refuerzo de la temporada, una vez se había empezado a calentar una de las vías que manejaba la entidad para la defensa. Esa vía es la de Omar Alderete con el que el club ya ha alcanzado un acuerdo total para cerrar su llegada a Mestalla.

El Hertha de Berlín pagó una cantidad alrededor de los 2’5 millones de euros por el fichaje de Alderete. El equipo alemán se hizo con los servicios del central en el mercado de verano del 2020, procedente del Basilea, tras la salida de Karim Rekik al Sevilla FC.

Por eso solo una temporada más tarde el Hertha de Berlín quería dinero en primera instancia para dejar marchar al jugador con destino Mestalla. Sin embargo las negociaciones entre los alemanes y el Valencia CF transitan por la vía de la cesión, formato que se dibujar como el apropiado para que la operación se cierra con éxito. En ese sentido la llegada de Omar Alderete podría pactarse en un prestámo en cualquiera de sus formas: con opción a compra, con compra obligatoria o cesión pura.

Omar Alderete es un jugador que encaja a la maravilla con todo el contexto del Valencia CF. Tanto a nivel deportivo como económico. José Bordalás ha hecho fuerza y ha sido fundamental dentro del consenso en el área deportiva para lanzarse a por el futbolista asunceno.

En el plano deportivo el José Bordalás ha hecho un tiro certero. El entrenador alicantino ya tenía en su lista de futbolistas a seguir a Omar Alderete. El técnico ya conocía al zaguero paraguayo de su etapa en el Coliseum Alfonso Pérez. El Getafe se cruzó en su camino por partida doble en la Europa League con Bordalás al mando. El Basilea fue rival del equipo azulón en la fase de grupos 2019/20. Omar Alderete fue titular en ambos partidos, tanto en Suiza como en Getafe, y además le ganó los dos partidos a Bordalás.

Más deslumbrante fue la actuación del futurible del Valencia CF a domicilio, ya que el Basilea logró los tres puntos y además dejar su portería a cero. Una buena carta de presentación en su momento a los ojos del entrenador valencianista.

Asimismo también por perfil de juego y características físicas se amolda a la perfección a la idea que quiere poner en marcha José Bordalás para el conjunto de Mestalla.

Por otro lado el club trabaja a destajo para cerrar la llegada de Omar Alderete, ya que de esta manera cumpliría con una de las premisas marcadas por el club para este mercado de fichajes. La idea es la de conseguir al menos un refuerzo antes del inicio de la pretemporada en Paterna el próximo miércoles 7 de julio. Así Bordalás también gana en tranquiliad sabiendo que unas de sus primeras demandas prioritarias, firmar a un central, se cumple. No obstante la llegada de Omar Alderete podría retrarsarse algunos días una vez esté cerrado el acuerdo también con el Hertha de Berlín. El zaguero paraguayo juega esta noche contra Perú los cuartos de final de la Copa América (23:00 hora peninsular) y dependerá del desempeño de su selección si se alarga su estancia en el torneo o no.

Por último Omar Alderete puede no ser el único defensa central en aterrizar en Mestalla. La intención del Valencia CF ahora mismo es la de contratar a dos piezas para esa demarcación tan relevante, en especial para José Bordalás, por su voluntad de atajar la sangría goleadora que ha recibido el equipo en las dos últimas temporadas. No obstante esa segunda llegada está supedita a la salida de Mouctar Diakhaby. El club espera recibir al menos diez millones de euros por un traspaso del defensor francés, que tiene su principal mercado en la Ligue 1, pero Diakhaby preferiría salir rumbo a la Premier League. Sea adonde sea la intención del Valencia en ese sentido es firme: reforzarse con dos centrales. La operación salida no es sencilla y por ahora tocará esperar a próximos movimientos.