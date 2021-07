Vaya lista olímpica, Luis. Parece una Absoluta.

Sí, estamos muy contento. La lista de demuestra el potencial que tiene el fútbol base del fútbol español. Son futbolistas con mucha proyección y futuro. Estamos muy felices de confeccionar una lista muy competitiva, jugadores con experiencia que están compitiendo en España al máximo nivel y que nos hace ser muy optimistas de cara al futuro. En España se está trabajando muy bien. Estamos muy contentos porque cada día salen mejor jugadores y en mejor número.

¿Es la lista más fuerte que has hecho? ¿Y la más difícil?

Sí, sin duda. Y también la más difícil incuestionablemente. Es la más difícil por las circunstancias tremendas que nos ha tocado vivir por el Covid-19, por los protocolos sanitarios, por los jugadores de clubes extranjeros que no han podido venir y sobre todo por convocar a solo 22 de una relación muy importante, la que más, de jugadores. Solo elegir a 22 no es fácil. Al final estoy muy contento porque hay un nivel espectacular de futbolistas que nos invita a pensar que podemos luchar por todo.

Llevas muchos Europeos a la espalda, incluso un debut con la Absoluta, pero imagino que unos JJOO es algo muy especial.

Por supuesto. Es la experiencia deportiva por excelencia. Esto va más allá de los futbolistas, allí son todos deportistas. A todos los que nos gusta el deporte los JJOO siempre han sido nuestra referencia. Ser protagonista en unos JJOO está al alcance de tan poquita gente que vamos a ser afortunados y hay que disfrutar de la experiencia y más en el fútbol que hay una limitación de edad. Va ser algo de sentirse un privilegiado en la vida.

¿Qué recuerdos tienes de los JJOO?

A mi el deporte me gusta todo y he sido un grandísimo seguidor. Soy de los que me quedaba de madrugar a ver correr a Usain Bolt o ver a Fermín Cacho. En mi etapa de futbolista tuve la oportunidad de jugar un fase previa de los JJOO de Los Ángeles aunque no nos pudimos clasificar contra Francia y ahora tantos alos después tener la posibilidad de dirigir a la selección en los JJOO todavía no me doy cuenta de lo que tenemos entre manos. Ya cuando lleguemos y veamos el ambiente dos daremos cuenta de dónde estamos y de la dimensión de lo que vamos a llegar.

Los clubes extranjeros han prohibido jugar a sus futbolistas, algunos españoles (Barcelona y Villareal) se han quejado, pero los jugadores quieren ir. Incluidos los de la Absoluta. ¿Te sorprende la predisposición de los jugadores?

Ha sido un sentimiento común. Hablé con todos y todos mostraron una actitud positiva para participar en un evento como los JJOO. Todos me decían ‘míster, cuenta conmigo’ y así ha sido.

¿Se puede hablar de candidata a oro o eso es cargar al equipo de demasiada responsabilidad?

A mí no me mete presión hablar de oro. Soy el primero que tengo que estar convencido. Yo comento siempre y así se lo he dicho a mis jugadores que creo en ellos y que haciendo lo que sabemos hacer estamos preparados para luchar por lo máximo. Vamos a por el máximo objetivo conscientes de que hay otras selecciones tan potentes como nosotros, pero estamos preparados para competir por todo.

El grupo de los JJOO con Argentina no es fácil.

La gente no tiene conocimiento de la gran igualdad que hay en el panorama internacional. En nuestro grupo hay tres campeones continentales: Argentina, Egipto y España, además de Australia que es un equipo duro. Vamos a jugar las 16 mejores selecciones del mundo y eso quiere decir que la igualdad es máxima. Pasan dos y no va a ser fácil, pero es que si se cumplen las previsiones, el cruce podría ser Alemania o Brasil. Imagínate. Es muy difícil ganar, pero nosotros vamos con esa ilusión.

Uno de los internaciones que ha convocado es Carlos Soler. Lo conoces muy bien desde hace años.

A Carlos lo conozco desde que tenía 17 años cuando estaba en la Sub-18, sub-19, luego en la Sub-21. Hace más de cinco años ya. Carlos es un jugador de una gran calidad, tiene un gran talento y es un futbolista que hace grupo y es un jugador de equipo fantástico para una selección. Tiene todos los ingredientes y luego nos da la experiencia que ha vivido en el Valencia esta temporada. Ha vivido situaciones de máxima tensión en su club y eso es muy importante, porque ha tenido muchos momentos difíciles y los ha sacado adelante y en ese sentido estoy muy contento. Ha jugado domingo tras domingo una liga tan exigente como la española y está acostumbrado a esa presión.

¿Te ha sorprendido esa capacidad de liderazgo como capitán para tirar del carro en este año difícil para el Valencia?

He visto lo que ha hecho y lo celebro. Igual que José Luis (Gayà). Es un jugador joven que está tirando del carro del Valencia y que son referencia dentro del valencianismo. Me alegro que sean jugadores de la casa, que se apueste por ellos y que no han fallado cuando se les ha dado la oportunidad. Es una referencia del Valencia a pesar de ser tan joven y eso permite que la gente se identifique con él. Lo celebro y es justo porque se lo merece.

También tu lo has utilizado en varias posiciones. ¿Cuál es la mejor?

Recuerdo en sus inicios que jugaba como mediocentro, como pivote, luego jugó en una posición más adelantada, ha jugado mucho en la derecha, conmigo también ha jugado en banda izquierda. Tiene tanta capacidad y juega tan bien al fútbol que es que dónde le pongas va a rendir bien. Es un jugador versátil que puede jugar en cualquier posición con naturalidad y eso te da muchas alternativas y tranquilidad porque sabes que en cualquier momento puedes introducir variantes.

Carlos fue uno de los jugadores que Luis Enrique se llevó a la burbuja. ¿Lo ves pronto en la Absoluta?

Tiene que seguir trabajando más, yo les digo que no hay que conformarse con lo que han hecho. Hay que ser más exigentes y yo el primero. Carlos ya tiene esa cultura y esa mentalidad y va a seguir mejorando. Estoy convencido que Carlos va a dar el salto para debutar con la absoluta en cualquier momento. Tiene capacidad, tiene nivel, tiene disposición y tiene todo para ser internacional absoluto.

¿Y la proyección de Gayà y Ferran Torres?

Qué te voy a decir... Yo siempre reivindico el producto nacional. Hay que darle oportunidad al futbolista joven español, hay que confiar en él y darle continuidad porque este tipo de jugadores no fallan nunca porque encima tienen ese sentimiento de pertenencia con el club que les hace ser todavía más competitivos. Hay que apostar por ellos.

Y la última. ¿Cómo crees que le irá al Valencia con José Bordalás?

Bordalás es una persona fantástica, le conozco bien, a nivel profesional siempre me ha tratado fantásticamente y le deseo todo lo mejor a Pepe porque demuestra pasión por lo que hace. Ojalá le lleva muy bien. Capacidad y profesionalidad lo ha demostrado de sobra, así que en ese sentido tiene mucho ganado.