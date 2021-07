Maxi Gómez ha hablado con José Bordalás y su deseo es continuar en el Valencia CF la próxima temporada 21/22. Así lo confirmó el delantero en una entrevista a Heroica Deportiva aprovechando que se encuentra de vacaciones en su localidad natal de Paysandú después de caer eliminado de la Copa América. El internacional uruguayo desveló que el entrenador le envió un mensaje y aseguró que trabaja «firme» para hacer una buena temporada con el Valencia. «Lo primero que hizo Bordalás es enviarme un mensaje para ver cómo estaba y estoy muy agradecido. Hay que trabajar firme para hacer una buena Liga con el Valencia que sería bueno. Cuando cambian los entrenadores, cambian los entrenamientos, hay que adaptarse a eso», aseguró.

«Hoy en día estoy muy cómodo en el Valencia, no fue un año muy bueno, pero me gustaría seguir en el Valencia y demostrar el ‘9’ que compró el Valencia y ayudar a mis compañeros», añadió. El uruguayo ha cumplido sueños muy rápido, aspira a lo máximo, pero asegura que ahora mismo se siente «muy cómodo» en el Valencia. «He cumplido sueños muy rápidos, me fui a los 17 años para Montevideo y de ahí adelante fueron cosas muy buenas. Defensor, pasé al Celta rápido, en seis meses me llamaron a la selección, hice muchos goles y me compró el Valencia que es un club muy grande», manifestó.