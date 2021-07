No solo la exigencia física y la intensidad se han convertido en protagonistas durante los primeros días de trabajo con José Bordalás a los mandos. El alto nivel con el que han arrancado la pretemporada los cuatro porteros Jasper Cillessen, Jaume Domènech, Cristian Rivero y Giorgi Mamardashvili no está pasando desapercibido para nadie. Ni para el técnico ni para los futbolistas. Los entrenamientos de porteros se han convertido en un espectáculo por el rendimiento que están ofreciendo los cuatro y por lo mucho que hay en juego. La confección final de la plantilla y los roles de cada uno en la temporada están en juego. Cillessen es el portero de Bordalás. Jaume y Cristian confían en ser la alternativa al holandés. Mamardashvili, por su parte, está convencido de que será el tercer portero a caballo entre el primer equipo y el filial. Todos no caben. O sí. Lo que está claro es que ninguno está dispuesto a ponérselo fácil al entrenador. Bordalás es consciente que tendrá que tomar una difícil decisión en la portería en consenso con José Manuel Otxotorena. De momento, la aplaza. «Ahora no es el momento de decidir quién se va a quedar en la portería del Valencia. Tenemos cuatro porteros y tomaremos una decisión más adelante», decía el técnico. El rendimiento de los cuatro en los entrenamientos y en los amistosos será clave para tomar una decisión final. Bordalás tiene la última palabra. La portería se pone al rojo vivo.

Cillessen parte como titular

Es el portero titular de Bordalás. El técnico quiere hacerse fuerte desde atrás y está convencido de que el holandés es su hombre siempre y cuando el mercado no diga lo contrario. El Valencia no quiere vender a Jasper, aunque eso tampoco quiere decir que sea intransferible. Una oferta irrechazable podría cambiarlo todo, pero la hoja de ruta pasa por que se quede. Cillessen ha comenzado la pretemporada pletórico de ganas y energía. El holandés tiene la confianza absoluta del técnico y muchas ganas de competir después de haber pasado el verano más difícil de su vida por la injusta decisión del seleccionador Frank de Boer que le dejó fuera de la Eurocopa. Su motivación es máxima.

Jaume no se va a rendir

El de Almenara es ultracompetitivo, confía más que nadie en sus posibilidades y lo único que pasa por su cabeza es ganarse la confianza de Bordalás y hacerse fuerte en la portería. Está tranquilo, tiene contrato (le quedan dos temporadas hasta 2023) y ganas para seguir capitaneando al equipo junto a José Luis Gayà y Carlos Soler. Su último mensaje en redes sociales en toda una declaración de intenciones: «Empieza una nueva temporada con mucha responsabilidad, ambición e ilusión y desde el primer entrenamiento con trabajo al 100% y todas las ganas del mundo de ayudar a este equipo a ganar».

Cristian pelea por galones

El de Gandia ha sido uno de los mejores en las pruebas físicas de la pretemporada y está demostrando en los primeros entrenamientos que está preparado para dar el salto de calidad y asumir más responsabilidades. El plan inicial del joven portero era salir cedido en busca de minutos, pero el club paró todo tipo de salidas. Pelea por quedarse con más galones.

Mamardashvili sorprende

El georgiano, apuesta de la secretaría técnica, está llamando la atención por sus condiciones. Bordalás lo trata como uno más. Giorgi, por su parte, se ve con el rol de tercer portero jugando en el filial y entrenando en el primer equipo.