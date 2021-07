Lo primero que hizo Omar Alderete al convertirse en nuevo jugador del Valencia fue renunciar a sus vacaciones y poner rumbo a la concentración del equipo en Oliva demostrando compromiso desde el minuto uno. El central paraguayo solo había tenido una semana libre para disfrutar de sus familiares y amigos después de caer eliminado de la Copa América. Sin embargo, no se lo pensó dos veces. Superó la revisión médica con nota, firmó su nuevo contrato de cesión (con opción de compra obligatoria de 7,5 millones de euros en el caso de que el equipo se clasifique para Europa) y se desplazó a Oliva en coche junto al secretario técnico Miguel Ángel Corona con ganas de integrarse rápido al equipo. «Estoy muy contento, ya con ganas de empezar, ahora voy a Oliva y tengo muchas ganas de acoplarme y conocer a todos mis compañeros. Estoy deseando empezar a trabajar con el equipo». Dicho y hecho. El nuevo jugador del Valencia se incorporó por la tarde al «stage» del Resort Oliva Nova Golf, conoció a sus nuevos compañeros y se puso a las órdenes del gran valedor de su fichaje: José Bordalás. El técnico y el central hablaron por teléfono hace muchas semanas para sentar las primeras bases de la operación. Aquellas conversaciones por fin han cristalizado. Por fin están juntos. El primer fichaje de consenso ha llegado.

La confianza de Bordalás fue una de sus grandes motivaciones para elegir el Valencia y rechazar el resto de ofertas que tenía encima de la mesa. Ahora está como loco por trabajar con él sobre el césped: «Me han contado que es un entrenador muy exigente, le gusta trabajar mucho. De momento no lo conozco mucho, me enfrenté a él en la Europa League. A partir de ahora voy a hablar con él, ver qué es lo que quiere él para el equipo y para mí también». Su predisposición al trabajo y su ambición es máxima. «Como jugador mi meta es jugar todos los partidos y ayudar al equipo. Me voy a esforzar al máximo para ganarme un lugar en el equipo», decía en declaraciones al club.

devolver la confianza Omar está muy agradecido al Valencia y a Bordalás por el interés y por su cabeza solo pasa devolver esa confianza dándolo «todo» en la cancha. «El Valencia CF es un club muy conocido y respetado en todo el mundo, sé que vengo a un gran club. Estoy muy contento por la oportunidad, quiero devolver la confianza dándolo todo dentro de la cancha. Para mí es un orgullo representar a mi país estando acá en un gran club. Llevar en alto a mi país, jugar todo lo que pueda en el Valencia CF, hacer lo mejor de mí y ayudar al Valencia CF a estar donde tiene que estar». Alderete no esquiva la responsabilidad. La exigencia del club, de la afición y del entrenador también será la suya. «Me han comentado que la afición del Valencia CF es muy buena, que exige mucho y por eso hay que estar preparados para dar lo mejor y poner al Valencia CF donde la gente quiere que esté».