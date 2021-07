Vuelta a foios. Ferran vuelve a casa por vacaciones y ayer se pasó por el campus al que da nombre en su pueblo, Foios, y no escondió su deseo de volver a enfundarse la elástica blanquinegra en el futuro. «Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Valencia es mi casa, es donde me he criado y me lo ha dado todo. ¿Por qué no en un futuro volver aquí?», manifestó.