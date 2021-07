Guedes ya está en la Ciudad Deportiva del Valencia CF. El portugués ha llegado a Paterna para comenzar la pretemporada aunque todavía, lógicamente, no al ritmo de sus compañeros. Primero le ha tocado el turno de las pruebas que pasaron los jugadores de la plantilla valencianista en su día y a partir de ahí ponerse ya a las órdenes de José Bordalás, quien continúa trabajando en la preparación del grupo para el arranque de curso. El portugués ha reaparecido además mientras es protagonista del mercado de fichajes. ¿El motivo? La operación salida sigue bloqueada y el club necesita ingresos para acometer algunas operaciones, algo que el luso podría desbloquear.

La vuelta del portugués ha generado todavía más expectación teniendo en cuenta las palabras de su padre al término de la temporada. Antes de que arrancara la Eurocopa, Rogerio Guedes aseguró que su hijo estaba "de más" en el Valencia CF, lo que generó enfado entre el aficionado. "Estaría bien si no fuera por la situación en la que está el Valencia CF. Guedes solo brilla cuando hay un equipo que se lo permite. ¿Se irá este verano? No lo sé, pero en València no hay Champions, ni Europa League. Él está de más en el club", destacó. Ahora, y todavía sin ofertas importantes por él, Guedes ha tenido que presentarse en Paterna para arrancar la pretemporada a pesar de esas palabras que solo añadieron leña al fuego.

El luso además tampoco pudo revalorizarse durante la Eurocopa ya que no disputó ni un solo minuto. De hecho, Gonçalo Guedes se marchó de vacío de la cita multisede e incluso se quedó sin convocar en varios de los enfrentamientos de la selección portuguesa en el torneo. A partir de la eliminación contra Bélgica, el jugador arrancó de esta manera sus vacaciones para desconectar después de haber enlazado la temporada en LaLiga con el campeonato de selecciones. Cabe recordar que Guedes, tras una primera parte de la temporada prácticamente en blanco en estadísticas, fue de lo más destacado en los dos meses finales de competición del conjunto de Mestalla.

Ahora, el Valencia, que necesita 'cash' para acometer varias operaciones, intenta encontrar salida a un Guedes que pondría fin a cuatro temporadas en el club tras convertirse en el fichaje más caro de la historia de la entidad en el verano de 2018.