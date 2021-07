Nueva prueba para el Valencia CF. El equipo de José Bordalás coge velocidad con el inicio de los amistosos, después de estrenarse frente al Villarreal la semana pasada. Las primeras sensaciones fueron positivas, sobre todo, por el resultado frente a los ‘groguets’ y por la reacción del equipo para firmar una primera victoria importante a nivel anímico.

El equipo ha continuado con el trabajo en la ciudad deportiva de Paterna, una vez han cerrado la primera concentración de este verano. Intensidad, concentración y máximo esfuerzo siguen siendo las principales recetas del cuerpo técnico durante estas sesiones. Eso y poco a poco asentar los conceptos tácticos que José Bordalás está inculcando a la plantilla.

A nivel táctico uno de los principales focos de interés será esa presión alta partiendo de un sistema 1-4-4-2. No obstante el paso de los días y la carga de trabajo permitirán ir viendo que el equipo mantiene el nivel de despliegue físico durante más minutos.

Otro de los puntos clave será el de asentar poco a poco el sistema defensivo. La pareja que forman Omar Alderete y Gabriel Paulista está llamada a repetir de nuevo de inicio, aunque Bordalás bien puede apostar por más probaturas ante un rival, a priori, de menor enjundia que el Villarreal. No obstante Thierry Correia, Alderete-Paulista y Toni Lato se postulan como esa línea defensiva de cuatro ideal, a falta de que José Gayà se reincorpore al equipo. Construyendo desde atrás.

El centro del campo será quizá el mayor banco de pruebas nuevamente para el técnico valencianista frente al Atromitos. En el primer examen del verano apostó por colocar a Hugo Guillamón como ‘6’ ante la falta de efectivos. Bordalás espera la llegada de la pieza clave del mediocentro, una operación que debería acelerarse próximamente. No obstante el entrenador del Valencia CF tampoco puede contar con Carlos Soler, que disputará los Juegos Olímpicos de Tokio con España. Así pues Racic podría repetir en ese doble pivote con el canterano. Otra de las alternativas que dejó Bordalás tras el primer partido es la de utilizar a Yunus Musah por dentro. Como delantero para seguir explorando lo que puede aportar su punta de velocidad en ataque o bien como interior, lugar en el que Gregg Berhalter ya lo ha probado en varias ocasiones con Estados Unidos.

Respecto a las ausencias Cristiano Piccini no se le espera para el encuentro de esta tarde tras los problemas físicos con los que terminó frente al Villarreal y que le obligaron a ser sustituido. Jaume Doménech está casi descartado para hoy, ya que el portero de Almenara tiene molestias en la rodilla que sufrió en el entrenamiento de ayer. Estas molestias son fruto de la gran auto exigencia del portero en las sesiones de trabajo con Bordalás y se va a mantener calma con esta dolencia física. Gayà, Wass y Maxi no están todavía a las órdenes del técnico alicantino y continúan de vacaciones tras los torneos internacionales con sus selecciones. La otra ausencia será la de Kang In, que junto con Soler, también participa en los Juegos Olímpicos aunque este con Corea del Sur.

Por otro lado el que ya está en València y entrenando con el resto de sus compañeros es Guedes después de terminar sus días de vacaciones. El portugués, con su futuro en el aire, espera para tener sus primeros minutos del verano a las órdenes de Bordalás. No obstante su estreno con el nuevo técnico podría llegar en el segundo partido de la semana frente al Cartagena, que será el próximo sábado.

Enfrente del Valencia en el Antonio Puchades estará el Atromitos griego. El equipo dirigido por el español Ángel López se enfrentará a un nuevo equipo de Primera División, después de la dura goleada que recibieron en su amistoso contra el Elche y que terminó con un abultado 6-1.