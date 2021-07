Mamardashvili ya encandila a la afición del Valencia CF. El nuevo portero georgiano del equipo de Mestalla tuvo su primera oportunidad frente al Atromitos. El meta demostró una buena planta y seguridad en sus acciones, todas ellas certeras. Dos paradones tras sendas estiradas de mucho nivel, así como otra jugada en la que achicó espacios y se hizo grande en el área para taponar el intento del rival. El único traspiés lo tuvo en una acción en la que no pudo detener el balón y este terminó en córner.

La baja de Jaume ya estaba clara desde el martes, cuando se tuvo que retirar del entrenamiento, y ayer saltaron las alarmas con Cillessen. El meta holandés, el titular de Bordalás en vistas a la temporada 2021/22, tuvo ayer molestias y también causó baja para el choque contra el Atromitos. Eso llevó a una revolución obligada en la meta del conjunto valencianista: una parte para Cristian Rivero y otra para Mamardashvili. El resultado fue positivo. Portería a cero -es cierto que el Atromitos no generó excesivo peligro- y demostración de que ambos están preparados para ser el segundo portero.

En el primer tiempo, Cristian Rivero no tuvo demasiados apuros ante un bloque muy bajo del conjunto griego. Los de Ángel López no llegaron al área prácticamente pero se vio a un portero seguro y sobre todo con liderazgo. Estuvo en constante conversación con los defensas, marcando la línea y obligando a salir cuando tocaba. En el segundo tiempo entró Mamardashvili y él sí tuvo que participar en varias acciones. Las dos de más mérito fueron un disparo con la derecha del rival hacia la izquierda de la portería que detuvo y en la que no permitió rechace. La segunda una mano derecha a un disparo lejano espectacular para enviar el balón a córner.

Con los pies sin embargo el georgiano mostró algo de inseguridad en el segundo tiempo, parcela en la que puede mejorar pero hay tiempo. Es joven, tiene materia prima y condiciones de sobra para incluso ser diferencial en ese apartado. Además, en el cuerpo técnico están contentos con su adaptación y capacidad de mando.