E l futuro de Daniel Wass está en el aire. Las intenciones del internacional danés pasan por marcharse del Valencia CF cuanto antes y tanto Bordalás como el club lo saben. Aunque no ha llegado ninguna oferta en firme a las oficinas de Mestalla, desde el Olympique de Marsella sí que se ha tanteado las opciones de fichar al jugador. Para ello, Pablo Longoria sugirió la posibilidad de ofrecer 2 millones de euros, algo rechazado por el Valencia CF.

El todocampista ya forzó hace tres años para irse del Celta de Vigo y terminó convirtiéndose en una oportunidad de mercado para los de Mestalla, que se lo llevaron previo pago de 6 millones (el doble de lo que abonaron los gallegos al Évian). En este sentido, y aunque no se ha declarado públicamente en rebeldía, es un hecho que Wass estaba citado el pasado lunes para incorporarse a los entrenamientos. Por Paterna no apareció, alargando unilateralmente sus vacaciones, por lo que desde el club se le espera por fin este fin de semana. ¿Llegará? De él depende.

Las intenciones del club son claras: no se va a regalar al jugador. Con 32 años y contrato hasta junio de 2022, en Valencia CF valoran mucho la polivalencia del danés, que cumple en varias posiciones del once. El club le presentó una oferta de renovación que fue rechazada sin ninguna intención de renegociarla. Copenhague y Brondby fueron los primeros clubes vinculados a su futuro, aunque ninguno podría afrontar un traspaso mínimamente aceptable. Y ahí es donde entra en juego el Olympique de Marsella.

Hace un mes, con Dinamarca participando en la Eurocopa, Wass fue cuestionado por su futuro. «Son los medios los que han escrito sobre eso. He dicho que no quiero escuchar nada hasta que acabe la Eurocopa. Será al 100 % una decisión familiar. No es solo mi propia decisión», afirmó. Pues bien, todo apunta a que la decisión familiar pasa por abandonar València.