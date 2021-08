El Valencia CF cierra la pretemporada en Inglaterra con una derrota ante el Brentford FC. Los británicos fueron claramente superiores en la segunda mitad del choque, en la que lograron remontar el tanto inicial de un Diego López que fue la mejor noticia para el equipo que dirige Jose Bordalás. El entrenador alicantino apostó por las rotaciones y por repartir minutos a una semana para que la competición dé el pistoletazo de salida.

Tres días después de enfrentarse al AC Milan en el Trofeu Taronja, Bordalás no empleó finalmente el duelo como un test para la primera jornada, sino que salió con un once muy alternativo dando descanso a los teóricos titulares del próximo viernes en Mestalla contra el Getafe CF. Hugo Guillamón regresó al centro de la defensa dejando patente su perfil polivalente dentro del plantel. En el centro del campo fue titular Vicente Esquerdo por vez primera esta pretemporada.

La primera parte tuvo poca historia en materia de ocasiones. En el minuto siete el Brentford daba el susto marcando tras robar un balón en la misma área de Cristian Rivero tras una mala salida de pelota de los valencianistas, pero el tanto fue invalidado por fuera de juego. Más allá de esa acción, el partido se mostró tosco y con poca fluidez en el centro del campo por parte de ambos conjuntos, que no lograban imponerse.

El duelo se animó un poco pasada la media hora. Diego López se encargó de ponerle algo de picante desde el sector izquierdo con una gran jugada personal: conducción diagonal y definición perfecta para adelantar a los valencianistas. El asturiano está sorprendiendo esta pretemporada con buenas actuaciones tanto en banda como actuando de segundo delantero. El Brentford no se vino abajo y buscó replicar con dos buenas cabalgadas de Sergi Canós por la derecha, pero sus centros no encontraron rematador. Sin más oportunidades de gol se llegó al descanso.

Si el primer acto estuvo en tierra de nadie, el segundo tuvo un dueño muy claro: el Brentford. Los ingleses salieron a remontar el partido desde el primer minuto y se hicieron dominadores a nivel territorial. Ni siquiera el carrusel de cambios en el que Bordalás dio entrada a los teóricos titulares cambió el panorama. Los locales fueron intensificando los acercamientos poco a poco y pasado el cuarto de hora encontraron el empate gracias aun centro medido de Canós a la salida de un córner que Pinnock mandó al fondo de las mallas.

Lejos de conformarse con el empate, Las Abejas siguieron en busca del segundo picotazo. No tardó en llegar a través de Onyeka, que tras un centro lateral que la zaga blanquinegra no fue capaz de despejar con contundencia, definió desde la frontal con un disparo escorado al palo izquierdo para consumar la remontada y dejar anestesiado al Valencia. Minutos más tarde estuvo muy cerca de llegar el tercero, pero Rivero respondió al remate a bocajarro con una grandísima estirada para evitar una derrota mayor y que el marcador no se moviese más.