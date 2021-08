De Tokio a Paterna, Carlos Soler regresa para agarrar el timón del proyecto de José Bordalás en el Valencia. El centrocampista tiene previsto aterrizar esta noche en Valencia y mañana martes reincorporarse a los entrenamientos. Y el viernes a jugar contra el Getafe. Soler vuelve de Japón con una medalla de plata e hipermotivado para ayudar de inmediato al equipo. Los Juegos Olímpicos han servido, a nivel de preparación, como una pretemporada, y su nivel competitivo es apto, directo del aeropuerto al césped. Se reincorpora ejerciendo de 10 total. Un número que va más allá de la estética de un dorsal emblemático que le ha sido muy familiar durante toda su etapa formativa y que hereda una temporada tarde. Nunca como ahora, Soler ha sido un pilar tan fundamental en el Valencia, nunca como ahora se le ha necesitado tanto. Por experiencia, en una temporada en la que llegará a los 200 partidos oficiales (contabiliza 186) con solo 24 años y por el salto de calidad que repercute en un bloque con las piezas muy justas, con poco margen para fichar y en una posición fundamental. Al orden táctico y la disciplina con la que Bordalás ha educado a su Valencia en los primeros dos meses, le falta el factor diferencial de un director de juego que, durante el verano y en ausencia de Carlos, ha tenido que improvisar.

El momento y el contexto cuentan. Es una temporada fundamental para Soler para consolidarse como líder del equipo y llega en el punto óptimo de madurez en su carrera. La trayectoria de Soler en el primer equipo ha estado condicionada al viento racheado del proyecto de Meriton. Con 19 años se subió al equipo a la espalda para rescatarlo de la crisis del curso 2016-2017. Con los años de bonanza de Marcelino, sacrificó pegado a banda las estadísticas de su facilidad goleadora en beneficio del colectivo, añadiendo más matices a su fútbol que ya había transitado por la mediapunta y el mediocentro. Los dos últimos años se ha curtido en pleno desmantelamiento del proyecto de 2019, sin que se resintieran sus registros de asistencias. Y en los últimos meses, de nuevo con Voro González, su incidencia ha vuelto a ser abrumadora.

En los Juegos Olímpicos se ha vuelto a ver que, con el rol de 10, Soler calienta más su capacidad creativa al entrar más en contacto con la pelota (a diferencia de las apariciones más específicas en banda), y recupera su intuición para aparecer en posiciones de remate desde segunda línea, cuando se convierte en indetectable para las defensas rivales. El Soler de sus primeros goles en el Bernabéu, la Cerámica o Mendizorroza. Un perfil que se ajusta más con dos mediocentros detrás y que deberá adaptar en un dibujo, el 4-4-2, con el que Bordalás no negocia. En ese sentido, cobra más importancia que nunca la incorporación de un «6» que complemente, y no acople, las virtudes de Soler. Un mediocentro con experiencia y oficio táctico que no ha tenido el equipo desde las despedidas de Kondogbia y Coquelin. Uros Racic mostró destellos, aunque la pasada temporada fue su primer curso completo en el primer equipo y todavía está puliendo su definición futbolística.

Dorsales motivacionales

Y hay que destacar el factor simbólico del dorsal. Soler recoge el testigo del 10 de Fernando Gómez o de Dani Parejo cumpliendo con los tiempos con los que ha respetado otros galones, como ser el encargado de lanzar saques de esquina o faltas en las que en los primeros años se prodigó muy poco, pese a ser un especialista. En sus primeros cuatro temporadas y media en el primer equipo ha lucido el 28, 18 y 8, acercándose al 10 conforme lo acreditaba en el campo y conforme ganaba en veteranía y autoridad en el vestuario. Solo otro símbolo como el capitán José Luis Gayà, lateral izquierdo, acumula más partidos en el club. Sin "fichajes” para vender a la masa social, el 10 de Soler es una apuesta estratégica potente para la entidad, a nivel de imagen y también comercial.

El nuevo reparto de dorsales ha supuesto un empujón anímico para varios jugadores. Sintomático fue el tuit de Maxi Gómez en la que exhibía su nuevo dorsal con una fotografía de espaldas y un escueto pero elocuente mensaje, un MG9 que cabe entender como un gesto, una imagen de marca con la que el ariete uruguayo recoge el mensaje de querer ser el goleador del equipo de Bordalás. El cambio de mentalidad es significativo en un futbolista cuyo rendimiento ha estado por debajo de su capacidad potencial y que parecía reñido con el mundo hasta el punto de intentar acelerar su marcha.

Con mucha urgencia de mercado por acometer todavía, el Valencia tiene claros quiénes son su 10 y su 9. Los pilares por los que se tendrá que levantar el resto de un proyecto que en cinco días ya abre el telón.