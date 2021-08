El Valencia sigue moviéndose en el mercado. En ese esprint final antes del cierre, el club está tratando de cerrar varias operaciones y la más importante es la de Marcos André. El brasileño centra la mayoría de los esfuerzos pero no por ello se pierden de vista otras opciones como la de Keita Baldé, para la banda y también incluso como segundo punta. El senegalés quiere salir del Mónaco, los franceses quieren sacarlo porque le falta un año de contrato y Bordalás necesita futbolistas de ese perfil. Todo encaja y ya existen los contratos entre clubes.

La llegada del ‘9’ sigue siendo la prioridad. El ‘timing’ de mercado del Valencia tiene como intención cerrarlo en las próximas horas. Desde el entorno del futbolista de hecho esperaban, tras la buena sintonía el pasado viernes en la reunión, y el paso al frente que dio el Valladolid, que se pudiera cerrar todo este fin de semana y tener al brasileño esta semana en Valencia. Esa era la idea y de momento nada ha cambiado. Bordalás quería poder contar con él cuanto antes y ya ha demostrado en las últimas ruedas de prensa no estar contento con el hecho de solo haber contado con Alderete como única incorporación hasta la fecha.

Marcos André no jugó contra el Zaragoza en el último encuentro del Valladolid y Pacheta dejó claro que solo contaba con los futbolistas que «tienen la cabeza en el Pucela». De esa manera, el brasileño se quedaba al margen pendiente de su futuro. Todo cambió después de ver cómo el Valencia había conseguido destensar la cuerda con el cuadro vallisoletano, que pedía más dinero de los 8 a los que llegó el Valencia CF. A partir de ahí solo quedan flecos en la operación.

Por otra parte, está Keita Baldé. El senegalés interesa a la entidad. No es prioridad pero sí un futbolista que con el paso de las horas ha ido cogiendo mucho protagonismo. Todas las piezas del puzzle encajan. Tanto por el interés del Mónaco en sacarlo, la necesidad del Valencia en firmarlo y el propio deseo del jugador, que ya dio el OK en otra temporada. El futbolista explotó en la Lazio y desde entonces no ha podido alcanzar este pico de forma. Watford y Fenerbache van tras él.