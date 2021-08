A través del contundente Informe de la Abogacía General de la Generalitat, donde la Administración va a verse obligada a Resolver anticipadamente la ATE, adoptando uno de los dos acuerdos impuestos en el artículo 5.3 de la Ley 1/2012, declarando la caducidad o acordando la sustitución del Promotor como solución menos gravosa, se pone de manifiesto el incumplimiento y la irresponsable administración de Meriton al frente del club y al mismo tiempo el acierto de esta Plataforma que fundamentó toda su denuncia desde el inicio de su actividad, en el estudio y consecuencias de la inacción de los actuales gestores del club en cuanto al cumplimiento o no de «los hitos temporales y compromisos adquiridos, perfectamente definidos en todos los documentos incorporados al expediente administrativo».

Dejando el proceder jurídico - cuando esta «Consulta Facultativa» se convierta en Resolución Administrativa una vez Declarada Incumplida la ATE - a los profesionales de la Plataforma de Torino a Mestalla de la cuál formamos parte desde su creación, nosotros necesitamos reafirmarnos en nuestro planteamiento inicial, celebrando el demoledor contenido de este informe. Tuvimos claro que quien nos desprecia con sus decisiones, actos y afirmaciones no solo al aficionado al VCF también a cualquier ciudadano de València, incumplía grave, reiterada y de forma constatable sus obligaciones con la ATE. No siempre fue entendida nuestra posición. Tuvimos conciencia desde el inicio de las consecuencias de la posible Resolución tanto a nivel estratégico del club, afectación contable, efectos gubernamentales y societarios. En ningún caso actuamos de forma irreflexiva e irresponsable, hoy y motivados por el peso de la razón nos mantenemos y nos mostramos seguros en que la vía ATE es la forma que más daño está haciendo a quien nos mal dirige, ofende e incluso abochorna. Aceptamos la crítica, elegimos la prudencia frente al ruido e incluso pusimos nuestra idea y trabajo al servicio de quien nos honra con su capacidad, lealtad, honor y valencianismo, JUAN MARTIN QUERALT.

Si ustedes piensan que este escrito de opinión es una reivindicación, aciertan. Pero vamos más allá y quisiéramos darle un enfoque útil dejándoles nuestra opinión de inicio preguntándonos ¿y ahora qué?: El camino jurídico llevará sus estrategias y tiempos. Pero creemos firmemente en que llega la hora de los líderes. Conociendo la inmensa dificultad, el % accionarial, el estado de derecho del país en el que vivimos pero también de la unidad de acción, opinión y devoción que todos le profesamos al Valencia. Merece la pena intentar motivar ese Liderazgo a ejercer desde la Presidencia de la GV, trabajando dentro de la Ley por el interés Público y aunando esfuerzos junto a la ciudadanía y al siguiente Liderazgo, el que se ejerza desde Caixabank, máxima acreedora desde su fusión con Bankia y actor que entendemos se encuentra obligado al nuevo análisis de sus garantías ante «la caducidad de cualquiera de los instrumentos mencionados, RESTITUYE a los efectos de esta Ley el suelo a la situación en que se hallaba al inicio de la Actuación(art 7.4 del TRLS)». Para su mejor entendimiento, la afectación a la valoración de los activos del club por el Incumplimiento de la ATE, disminuye la garantía actual del banco. Por ello, este liderazgo no solo debe hacer frente a un problema reputacional, también de balance. Finalmente y de la mano de Presidencia de la GV y del banco, se necesitará ese liderazgo local, capaz, leal, honorable y valencianista. Trabajemos esta opción. El escenario actual y pese a resultar previsible no puede ya depender de la sobre carga de trabajo en invierno, de las vacaciones en verano ni de la estabilidad emocional de los actores. La velocidad de actuación deberá ser alta y unitaria. Reiteramos, intentémoslo. Empujémoslos.

Para finalizar, nuestro reconocimiento a todas las personas y grupos que como nosotros entendieron que merecía la pena trabajar por recuperar nuestro club. A todas los empleados/as despedidos por la actual dirección del VCF, a aquellos periódicos y periodistas vetados por opinar distinto a ellos. Al periodista independiente que a diario nos informa de la realidad no de ensoñaciones. Al político valiente y comprometido, que los hay. Y por supuesto a la Abogacía General de la Generalitat. Que todo este esfuerzo sirva también para retratar a los actuales dirigentes. A las personas que facilitaron la venta de las acciones de la Fundación del Valencia entre alfombras rojas y cartulinas. A aquellos contaminadores con micrófono que desprestigian la hermosa profesión del periodismo y que hoy no sabes bien si señalar o darles limosna. A los responsables de los accionistas minoritarios que si se detuvieran en la lectura del art 5.3 de la Ley 1/2012 del Informe de la Abogacía encontrarían términos y frases como «Incumplimiento», «mandato imperativo», «Interés Público», «Expropiación forzosa», «Trascendencia social», «Caducidad», «sustitución promotor», «Incautación de las garantías prestadas» y unos cuantos etcéteras que dibujan a las claras cómo y en qué forma se nos protege y defiende a los que contamos con poquitas acciones.

Lim, ya no eres INTOCABLE. Te lo dice la Abogacía, te lo dirán las consiguientes Resoluciones y te lo decimos nosotros. No vamos a parar hasta que la verdad impere. Hasta que te vayas. No somos ingenuos, sabemos de la bonanza del acuerdo económico con la Liga de Fútbol Profesional. Perfecto, pero te vas a ver obligado a garantizar con tu porcentaje destinado a Infraestructuras la reanudación de las obras y resto de compromisos. Y si no lo haces, tú proyecto resultará formalmente fallido. Así es la vida cuando abusas, infravaloras, desatiendes, humillas e impones. Hasta pronto.