Fichado. A expensas del anuncio oficial, el Valencia y el Valladolid le dieron ayer el empujón final al traspaso de Marcos André. El acuerdo entre las tres partes es total y el delantero llegará hoy para pasar la revisión médica. El plan era que hubiese aterrizado el pasado lunes pero aun así se sigue a tiempo de que pueda entrenarse por primera vez mañana y que debute el viernes contra el Alavés. Todo depende, sin embargo, de que de aquí a entonces se libere la plaza de extranjero que ocupa Kang In. El Mallorca de Luis García, aunque no es la única opción en LaLiga, está apretando pero la negociación para la salida del coreano continúa abierta y el tiempo juega en contra de los intereses del Valencia. En el mejor de los casos André no tendrá la nacionalidad hasta primeros de año.

Aunque está difícil, estrenarse esta misma semana con su nueva camiseta es la idea tanto de André, que ha seguido ejercitándose en Pucela pese a no jugar el último partido, como la de un Bordalás que es sin duda quien más empeño ha puesto en su incorporación. El técnico recibió la buena noticia en Paterna a primera hora de la mañana de boca de Anil Murthy y Corona. En ese momento la operación estaba todavía cerrándose, ya que la confirmación interna de la luz verde no llegó hasta mitad de tarde. Bordalás ve en él al complemento perfecto para Maxi Gómez, aunque tampoco le hace ascos a que el club ejecute su acuerdo con Calleri a cambio de Sobrino o Manu Vallejo, los dos descartes de la delantera. Hasta ahora no había llegado ningún recambio para Gameiro.

André va a convertirse en el tercer fichaje del Valencia este verano tras Alderete y Mamardashvili, pese a que el portero venía para el filial. Y es la séptima cara nueva en dos años tras las cesiones de Florenzi, Oliva, Ferro y Cutrone. Es también el primer traspaso que autoriza Peter Lim desde el de Thierry Correia. Por el portugués se pagaron 12 millones en septiembre de 2019, mientras que por el brasileño han sido finalmente ocho más el 10 por ciento de un futuro traspaso. La negociación apuntaba a un punto de encuentro en 4 kilos, pero el Valladolid, que fue endureciendo el pulso, llegó a enrocarse en la friolera de 10. Lo que ha sido coser y cantar ha sido el acuerdo con André, encarrilado por cinco temporadas. También ha accedido para favorecer el traspaso a que su salario se haya quedado en torno a los 1,8 millones brutos, en la gama ‘baja’.