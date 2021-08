La operación que toma cuerpo con el paso de los días es la de Keita Baldé. El fichaje del senegalés del AS Mónaco está caliente. Al Valencia le gusta y al jugador también la atrae la posibilidad de recalar en la entidad de Mestalla. La operación encaja. El futbolista quiere relanzar su carrera y cree que en el Valencia puede encontrar el espacio para recuperar su estatus perdido. Ese el gran aval del club para cerrar una operación que no es fácil. El Valencia busca fórmulas para que la operación sea posible en lo económico. Al jugador le queda un año de contrato con el Mónaco en una situación similar a la de Wass. La diferencia es que Baldé no entra en los planes de un club monegasco que está dispuesto a negociar. El escollo de la alta ficha del jugador (4 millones) también es salvable. El delantero comprende que firmó su actual contrato hace años en un contexto muy diferente al actual (expectativas muy altas) y asume que tendrá que rebajarlo si firmar por el Valencia. A Baldé le gusta el proyecto ‘fiable’ de Bordalás, le atrae la mística de Mestalla y la ciudad. De hecho, la temporada pasada ya dio el OK para intentar su fichaje. La opción del Valencia por lo que sea le seduce y el club debe aprovecharlo. Jonathan Calleri, por su parte, espera. Hay un acuerdo condicionado a la salida de Sobrino o Vallejo.