En un horario digno de las viejas y felices veladas del trofeo Naranja de los años 70 y 80, que acababan a medianoche como un cine de verano al aire libre, el Valencia de José Bordalás tratará ante un necesitado Deportivo Alavés de apuntalar sus intenciones clasificatorias, su idea de empezar el año acelerando al máximo, como si fuese el esprint final y no solo el inicio. Con la misma intensidad que en el estreno ante el Getafe o el desplazamiento a Granada, cuando al minuto y medio de juego Cheryshev ya había disparado a puerta. El duelo contra el conjunto babazorro es clave para apuntalar tendencias. No tanto para delimitar objetivos, pero sí para llenar el granero de puntos y que en el día a día del equipo se respire normalidad. De momento, se ganó con sufrimiento pero con mucha entereza grupal al Getafe y en Granada se salvó con justicia un punto en un duelo de alternativas, con fases de neto dominio visitante.

Llegados a la tercera jornada de LaLiga, el once del Valencia ya empieza a ser reconocible, a casi recitarse de memoria. Una marca tradicional de los equipos de Bordalás, pero también una señal de las pocas alternativas que maneja el técnico alicantino para remover el «once» inicial, más allá del debate en la portería o la variante de Racic en la medular. El tramo final de mercado deberá no solo aumentar el fondo de armario, sino también acentuar el perfil combativo que Bordalás quiere dotar al equipo. La agresividad de Marcos André para presionar y atacar el espacio, un puntal físico como Foulquier para la banda y los refuerzos que se trabajan para fortalecer el centro de la defensa y el ansiado mediocentro. El club espera poder inscribir esta misma mañana a Marcos André, si antes ha resuelto el adiós de Kang In.

De ese modo, el once de Bordalás será el compuesto por Mamardashvili en la portería; Correia, Paulista, Alderete, Gayà en defensa; Carlos Soler, Wass, Guillamón o Racic y Cheryshev en la medular; con Gonçalo Guedes y Maxi Gómez en ataque. Mientras que el Valencia va sumando pequeñas pero sólidas certezas, en el Alavés hay cierta necesidad de ver alimentar el casillero con puntos. Los de Calleja perdieron en la jornada inaugural contra el Real Madrid, con un marcador abultado (1-4) que se explica a partir de la mayor pegada de los merengues, pero en el que el Alavés no le perdió la cara al partido. Una derrota «lógica» no tanto la de la segunda jornada, también en Mendizorroza, contra el Mallorca, en una contienda condicionada por la doble amarilla a Rubén Duarte antes del gol de Fer Niño (0-1).

Las primeras constantes nerviosas del nuevo Valencia de Bordalás no han pasado inadvertidas para el resto de equipos. Es un entrenador que transmite fiabilidad y pone en guardia a los rivales. En el partido de Granada, al técnico Robert Moreno no le dolieron prendas para plantar una defensa de tres, obligar al Valencia a tener la posesión y negarle espacios, para sorprenderle a la contra, como sucedió en el gol local. En los partidos en un Mestalla más ruidoso, no sería de extrañar que los conjuntos visitantes adopten una postura conservadora.

El Valencia crece pero, con independencia del aporte de los fichajes que deben llegar, es un equipo con margen de mejora. Sobre todo en la faceta atacante. A pesar de que los valencianistas han sido un equipo con buena frecuencia atacante, los dos únicos goles, que han valido cuatro puntos de seis, han llegado con los dos penaltis materializados por el flamante nuevo internacional absoluto Carlos Soler.